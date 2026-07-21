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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 22 Juli 2026 | 02.24 WIB

Klasemen Akhir Piala Dunia FIFA 2026: Peringkat Lengkap 48 Tim Peserta

Bintang muda Spanyol Lamine Yamal. (Istimewa) - Image

Bintang muda Spanyol Lamine Yamal. (Istimewa)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 telah resmi berakhir dengan timnas Spanyol sukses meraih gelar juara setelah tundukkan perlawanan Argentina di partai final. Berakhirnya turnamen juga memastikan posisi akhir seluruh 48 negara peserta. 

Pada peringkat pertama tentu sang juara timnas Spanyol kokoh bercokol. Meraih gelar tanpa sekalipun kalah menjadi bukti kuat betapa tangguhnya La Roja.

Selain itu, penjaga gawang timnas Spanyol Unai Simon hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen. Sekaligus membuatnya mendapat ganjaran dari FIFA sebagai yang terbaik di sektor ini.

Urutan kedua terdapat sang runner up Argentina. Menelan kekalahan pertama di laga final tentu sangat menyakitkan terlebih turnamen ini kemungkinan besar menjadi yang terakhir bagi sang mega bintang Lionel Messi.

Beralih ke papan bawah klasemen, wakil Asia Irak menjadi yang paling buncit dengan tak pernah menang, hanya mampu mencetak satu gol dan kebobolan 12 gol. Penampilan pertama setelah 40 tahun absen di Piala Dunia yang tak terlalu baik untuk tim berjuluk Lion of Mesopotamia.

Di atas Irak, terdapat wakil Afrika, Tunisia. Berada di grup F bersama Belanda, Jepang, dan Swedia, Hannibal Mejbri dan rekan tak meraih poin serta hanya lebih baik satu bola dalam urusan mencetak gol dari Irak.

Adapun tim Asia terbaik di klasemen akhir Piala Dunia 2026 adalah Jepang yang berada di urutan 21 dan diikuti Australia tepat di bawahnya.

Klasemen akhir Piala Dunia FIFA 2026 lengkap 48 tim peserta

  1. Spanyol
  2. Argentina
  3. Inggris
  4. Prancis
  5. Norwegia
  6. Belgia
  7. Maroko
  8. Swiss
  9. Meksiko
  10. Kolombia
  11. Brasil
  12. Amerika Serikat
  13. Portugal
  14. Kanada
  15. Mesir
  16. Paraguay
  17. Belanda
  18. Jerman
  19. Pantai Gading
  20. Kroasia
  21. Jepang
  22. Australia
  23. Republik Demokratik Kongo
  24. Ghana
  25. Ekuador
  26. Afrika Selatan
  27. Swedia
  28. Austria
  29. Bosnia dan Herzegovina
  30. Aljazair
  31. Senegal
  32. Tanjung Verde
  33. Iran
  34. Korea Selatan
  35. Turki
  36. Skotlandia
  37. Uruguay
  38. Arab Saudi
  39. Ceko
  40. Selandia Baru
  41. Qatar
  42. Curacao
  43. Panama
  44. Yordania
  45. Haiti
  46. Uzbekistan
  47. Tunisia
  48. Irak
Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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