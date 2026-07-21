Klasemen Akhir Piala Dunia FIFA 2026: Peringkat Lengkap 48 Tim Peserta

Bintang muda Spanyol Lamine Yamal. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 telah resmi berakhir dengan timnas Spanyol sukses meraih gelar juara setelah tundukkan perlawanan Argentina di partai final. Berakhirnya turnamen juga memastikan posisi akhir seluruh 48 negara peserta.
Pada peringkat pertama tentu sang juara timnas Spanyol kokoh bercokol. Meraih gelar tanpa sekalipun kalah menjadi bukti kuat betapa tangguhnya La Roja.
Selain itu, penjaga gawang timnas Spanyol Unai Simon hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen. Sekaligus membuatnya mendapat ganjaran dari FIFA sebagai yang terbaik di sektor ini.
Urutan kedua terdapat sang runner up Argentina. Menelan kekalahan pertama di laga final tentu sangat menyakitkan terlebih turnamen ini kemungkinan besar menjadi yang terakhir bagi sang mega bintang Lionel Messi.
Beralih ke papan bawah klasemen, wakil Asia Irak menjadi yang paling buncit dengan tak pernah menang, hanya mampu mencetak satu gol dan kebobolan 12 gol. Penampilan pertama setelah 40 tahun absen di Piala Dunia yang tak terlalu baik untuk tim berjuluk Lion of Mesopotamia.
Di atas Irak, terdapat wakil Afrika, Tunisia. Berada di grup F bersama Belanda, Jepang, dan Swedia, Hannibal Mejbri dan rekan tak meraih poin serta hanya lebih baik satu bola dalam urusan mencetak gol dari Irak.
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Adapun tim Asia terbaik di klasemen akhir Piala Dunia 2026 adalah Jepang yang berada di urutan 21 dan diikuti Australia tepat di bawahnya.
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