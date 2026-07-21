Statistik 104 Pertandingan Piala Dunia 2026: Skor Terbesar hingga Laga yang Ditentukan Adu Pinalti

JawaPos.com - Sebanyak 104 pertandingan telah usai digelar di Piala Dunia 2026. Jumlah ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah gelaran turnamen FIFA ini karena total peserta juga bertambah menjadi 48 tim.

Ragam kekuatan negara peserta membuat laga dengan skor besar hingga drama adu pinalti banyak tercipta. Pada matchday 1, skor telak langsung terjadi saat Jerman menaklukkan tim debutan Piala Dunia Curacao dengan skor telak 7-1. Kemampuan para bintang seperti Kai Havertz, Florian Wirtz, hingga Joshua Kimmich tak mampu dibendung Gervaine Kastaneer dan kolega.

Salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara di awal turnamen, Portugal juga mencatatkan kemenangan dengan skor telak saat juga menghadapi debutan turnamen Uzbekistan. Cristano Ronaldo sukses catatkan dua gol dalam pesta lima gol Seleccao das Quinas ke gawang wakil Asia tersebut.

Memasuki babak knock out, beberapa pertandingan harus diselesaikan hingga adu pinalti untuk mencari pemenang. Duel Jerman vs Paraguay menjadi yang pertama dengan hasil akhir 3-4 untuk kemenangan wakil Amerika Selatan.

Sama seperti Jerman, raksasa Eropa lain, Belanda juga harus gugur melalui drama adu pinalti setelah takluk dari Maroko dengan skor 2-3. Berikut rangkuman statistik dari 104 pertandingan Piala Dunia 2026.

Total pertandingan: 104

Total gol: 308

Rata-rata: 2,96 gol per pertandingan