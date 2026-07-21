Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 22 Juli 2026 | 01.50 WIB

Statistik 104 Pertandingan Piala Dunia 2026: Skor Terbesar hingga Laga yang Ditentukan Adu Pinalti

Timnas Spanyol angkat trofi Piala Dunia 2026. (@sefutbol/Instagram) - Image

Timnas Spanyol angkat trofi Piala Dunia 2026. (@sefutbol/Instagram)

JawaPos.com - Sebanyak 104 pertandingan telah usai digelar di Piala Dunia 2026. Jumlah ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah gelaran turnamen FIFA ini karena total peserta juga bertambah menjadi 48 tim.

Ragam kekuatan negara peserta membuat laga dengan skor besar hingga drama adu pinalti banyak tercipta. Pada matchday 1, skor telak langsung terjadi saat Jerman menaklukkan tim debutan Piala Dunia Curacao dengan skor telak 7-1. Kemampuan para bintang seperti Kai Havertz, Florian Wirtz, hingga Joshua Kimmich tak mampu dibendung Gervaine Kastaneer dan kolega.

Salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara di awal turnamen, Portugal juga mencatatkan kemenangan dengan skor telak saat juga menghadapi debutan turnamen Uzbekistan. Cristano Ronaldo sukses catatkan dua gol dalam pesta lima gol Seleccao das Quinas ke gawang wakil Asia tersebut.

Memasuki babak knock out, beberapa pertandingan harus diselesaikan hingga adu pinalti untuk mencari pemenang. Duel Jerman vs Paraguay menjadi yang pertama dengan hasil akhir 3-4 untuk kemenangan wakil Amerika Selatan.

Sama seperti Jerman, raksasa Eropa lain, Belanda juga harus gugur melalui drama adu pinalti setelah takluk dari Maroko dengan skor 2-3. Berikut rangkuman statistik dari 104 pertandingan Piala Dunia 2026.

Total pertandingan: 104

Total gol: 308

Rata-rata: 2,96 gol per pertandingan

Juara: Spanyol

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Selalu Dapat Kritikan, Rodri Puji Ferran Torres saat Perayaan Juara Piala Dunia 2026 Timnas Spanyol - Image
Piala Dunia 2026

Selalu Dapat Kritikan, Rodri Puji Ferran Torres saat Perayaan Juara Piala Dunia 2026 Timnas Spanyol

Selasa, 21 Juli 2026 | 20.50 WIB

Usai Argentina Takluk dari Timnas Spanyol, Antonela Roccuzzo Tinggalkan Stadion dengan Wajah Sedih - Image
Piala Dunia 2026

Usai Argentina Takluk dari Timnas Spanyol, Antonela Roccuzzo Tinggalkan Stadion dengan Wajah Sedih

Selasa, 21 Juli 2026 | 19.33 WIB

Kapten Timnas Spanyol Rodri Tuai Pujian usai Momen Bersama Donald Trump Saat Selebrasi Juara Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Kapten Timnas Spanyol Rodri Tuai Pujian usai Momen Bersama Donald Trump Saat Selebrasi Juara Piala Dunia 2026

Selasa, 21 Juli 2026 | 19.09 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore