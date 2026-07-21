Momen Canggung Donald Trump di Final Piala Dunia 2026, Goianni Infantino Kembali ke Panggung untuk Menjemput

JawaPos.com - Momen perayaan juara Piala Dunia 2026 menyisakan kejadian menarik yang langsung menjadi perbincangan publik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan setelah tetap berada di atas panggung saat Timnas Spanyol bersiap mengangkat trofi juara.

Insiden tersebut terjadi seusai Spanyol menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu (19/7). Dalam seremoni penyerahan trofi, Trump hadir bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Trump menyerahkan medali emas kepada para pemain Spanyol dan perangkat pertandingan, sementara skuad Argentina menerima medali perak.

Dia juga ikut menyerahkan trofi Piala Dunia kepada kapten Spanyol sebagai simbol keberhasilan La Roja menjadi kampiun dunia. Turut mendampingi dalam seremoni tersebut adalah Perdana Menteri Kanada Mark Carney serta Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Ketiga negara memang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026.

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Namun setelah trofi diberikan, perhatian justru tertuju kepada Trump. Ketika Gianni Infantino mulai meninggalkan panggung agar para pemain dapat menikmati momen selebrasi, Trump masih bertahan di dekat para pemain Spanyol.

Presiden Amerika Serikat itu terlihat berbincang dengan beberapa pemain sambil berdiri di sisi tim. Kondisi tersebut membuat para pemain Spanyol sempat menunggu sebelum mengangkat trofi.

Beberapa pemain bahkan tampak bercanda dengan Trump. Mereka terlihat seolah mengajaknya ikut melakukan tarian YMCA, selebrasi yang selama ini identik dengan sang presiden.

Melihat situasi itu, Gianni Infantino langsung berbalik arah. Presiden FIFA tersebut kembali naik ke panggung dan menghampiri Trump untuk mengarahkannya keluar dari area utama perayaan.

Tak lama berselang, Trump akhirnya bergeser ke sisi panggung. Setelah panggung benar-benar steril, para pemain Spanyol langsung mengangkat trofi Piala Dunia diiringi gemuruh penonton dan hujan konfeti emas yang memenuhi Stadion MetLife. Meski telah menepi, Trump masih menyaksikan momen selebrasi para pemain hingga perayaan selesai.