Terungkap! Pukulan Nahuel Molina ke Rodri Picu Baku Dorong Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia

JawaPos.com - Selebrasi gelar juara Piala Dunia 2026 milik Timnas Spanyol ternoda oleh keributan besar yang terjadi sesaat setelah laga final melawan Argentina berakhir. Insiden yang melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim itu kini menjadi perhatian FIFA dan berpotensi berujung pada sanksi disiplin.

Belakangan, rekaman video dari berbagai sudut kamera mengungkap bagaimana keributan tersebut bermula. Aksi pemain Argentina Nahuel Molina terhadap kapten timnas Spanyol Rodri disebut menjadi pemicu utama sebelum situasi berubah menjadi bentrokan yang melibatkan banyak pemain.

Begitu wasit meniup peluit panjang, para pemain cadangan timnas Spanyol langsung berlari ke lapangan untuk merayakan keberhasilan tim mereka menjuarai Piala Dunia 2026. Rodri menjadi salah satu pemain yang ikut menghampiri rekan-rekannya di tengah lapangan.

Namun, saat melewati Nahuel Molina, gelandang Spanyol itu tiba-tiba menerima pukulan di bagian dada dari bek kanan Argentina tersebut. Rodri langsung menghentikan langkahnya dan berbalik menghadapi Molina.

Ketegangan pun tak terhindarkan. Eric Garcia berusaha melerai agar situasi tidak semakin memanas. Sayangnya, upaya tersebut justru membuat pemain lain ikut terlibat.

Leandro Paredes datang menghampiri dan terlihat mendorong Eric Garcia di bagian leher. Beberapa detik kemudian, Gavi masuk untuk membela rekan setimnya.

Dalam tayangan yang beredar, Paredes mengayunkan lengannya hingga membuat gelandang Barcelona itu terjatuh ke lapangan. Aksi tersebut memicu keributan yang lebih besar. Pemain dari kedua kubu saling mendorong hingga petugas keamanan dan ofisial turun tangan untuk memisahkan mereka.

Wasit kemudian memberikan kartu merah kepada Leandro Paredes atas tindakannya. Namun, insiden itu diyakini belum selesai. FIFA dikabarkan akan mempelajari seluruh rekaman pertandingan untuk menentukan apakah ada pemain atau ofisial lain yang layak mendapat hukuman tambahan.