Momen Mengharukan! Pemain Timnas Inggris Serahkan Medali Peringkat Ketiga Piala Dunia kepada Jason Steele

Timnas Inggris kalahkan Prancis 6-4 dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Para pemain memberikan medali kepada Jason Steele yang tidak masuk skuad resmi. (ig @england)
JawaPos.com - Timnas Inggris tak hanya meninggalkan kesan lewat kemenangan spektakuler 6-4 atas Prancis pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Mereka juga melakukan aksi kebersamaan yang menyentuh hati usai pertandingan.
Skuad timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel tampil luar biasa pada laga perebutan tempat ketiga piala dunia di Miami. Declan Rice membuka keunggulan hanya tiga menit setelah laga dimulai, sebelum Ezri Konsa menggandakan skor pada menit ke-18.
Bukayo Saka kemudian mencetak dua gol untuk membawa Three Lions unggul telak 4-0 saat turun minum. Namun, Prancis sempat memberikan ancaman serius ke gawang timnas Inggris di babak kedua melalui dua gol Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola.
Saka akhirnya melengkapi hattrick lewat titik penalti untuk mengembalikan keunggulan dua gol Inggris. Meski Ousmane Dembele sempat memperkecil ketertinggalan pada masa injury time, Jude Bellingham memastikan kemenangan Inggris dengan aksi individu gemilang yang mengubah skor menjadi 6-4.
Hasil tersebut memastikan Inggris membawa pulang medali perunggu Piala Dunia.
Melansir Metro Sport, momen paling berkesan justru terjadi setelah peluit panjang berbunyi. Saat upacara penyerahan medali berlangsung, seluruh pemain Inggris menerima medali mereka di atas podium.
Namun sebelum sesi foto bersama dimulai, kapten Harry Kane bersama Jordan Henderson memanggil Jason Steele agar ikut bergabung dan menerima medali bersama rekan-rekannya.
Steele memang tidak masuk dalam daftar resmi 26 pemain Inggris di Piala Dunia. Meski demikian, kiper Brighton berusia 35 tahun itu tetap dibawa ke Amerika Serikat untuk membantu latihan dan menjaga kualitas persiapan tim sepanjang turnamen.
Tindakan Kane, Henderson, dan seluruh skuad menjadi simbol bahwa kontribusi di balik layar juga memiliki arti besar dalam perjalanan sebuah tim.
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