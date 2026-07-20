Ferran Persembahkan Gol Juara untuk Rakyat Spanyol, Pelatih Argentina Lionel Scaloni Akui Timnas Spanyol Tampil Lebih Baik

JawaPos.com - Penyerang timnas Spanyol Ferran Torres mempersembahkan gol penentu gelar Piala Dunia 2026 untuk 47 juta rakyat Spanyol setelah La Roja menaklukkan Argentina pada pertandingan final.

“Pada akhirnya, gol kemenangan piala dunia itu menjadi milik 47 juta orang, bukan hanya milik saya ataupun 26 pemain timnas Spanyol,” kata Ferran Torres di laman FIFA seperti dilansir dari Antara usai laga final lawan Argentina, Senin (20/7).

Pemain Barcelona tersebut menjadi pahlawan kemenangan timnas Spanyol melalui gol tunggal pada menit ke-106 yang memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina dalam pertandingan final di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) WIB. Ferran Torres masuk sebagai pemain pengganti sebelum memecah kebuntuan pada paruh kedua babak tambahan melalui tembakan kaki kiri yang tidak mampu dijangkau kiper Argentina Emiliano Martinez.

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Gol itu memastikan Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua setelah menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Ferran mengatakan keberhasilan tersebut terasa makin istimewa karena Spanyol harus merayakannya jauh dari para pendukung mereka di tanah air.

“Sudah tertulis bahwa kami akan menang jauh dari masyarakat kami, tetapi kami membuat mereka terasa sedekat mungkin,” ujar pemain berusia 26 tahun tersebut.

Dia mengakui menghadapi Argentina yang diperkuat Lionel Messi menghadirkan ketegangan tersendiri. Tapi, Spanyol tetap percaya terhadap permainan mereka hingga mampu menemukan gol kemenangan.

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“Semua final sulit, tetapi ketika menghadapi Messi, rasa gugup itu selalu muncul. Namun, kami bergantung kepada diri sendiri dan kembali membuktikannya,” kata Ferran.

Gol pada pertandingan final sekaligus menjadi penebusan bagi Ferran, yang mengaku banyak menerima kritik selama Piala Dunia 2026. Keberhasilan itu, lanjutnya, menjadi penentu kemenangan menghadirkan kelegaan besar setelah mampu melewati tekanan sepanjang turnamen.