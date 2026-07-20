Kiper Timnas Spanyol Unai Simon Raih Sarung Tangan Emas Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Penjaga gawang timnas Spanyol Unai Simon meraih trofi Sarung Tangan Emas Piala Dunia 2026, melengkapi gelar juara yang diraih bersama La Furia Roja dalam turnamen tersebut.

Unai Simon memperoleh penghargaan itu usai sukses menorehkan tujuh catatan nirbobol dari delapan pertandingan Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol. Termasuk laga final kontra Argentina yang berakhir dengan kemenangan 1-0 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) WIB.

Unai Simon yang kini berusia 29 tahun, menjadi penjaga gawang kedua timnas Spanyol yang meraih Sarung Tangan Emas Piala Dunia setelah Iker Casillas pada 2010.

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Sepanjang turnamen, Unai Simon tercatat melakukan 14 penyelamatan atas ancaman yang datang ke gawangnya. Tapi pada laga final, dia seakan tidak banyak bekerja sebab Argentina tanpa sekalipun melepaskan percobaan tepat sasaran.

Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Simon terjadi pada laga perempat final saat dia ditaklukkan sundulan penggawa Belgia Charles De Ketalaere. Laman FIFA mencatat kiper Athletic Bilbao itu sepanjang turnamen melakukan 108 aksi di dalam kotak penalti, serta 84 kali di luar kotak penalti, baik berupa umpan maupun antisipasi bola-bola berbahaya.

Selain menyabet Sarung Tangan Emas Piala Dunia 2026, Simon juga menanjak dalam daftar catatan nirbobol Piala Dunia sepanjang masa ke posisi ketiga dengan sembilan nirbobol dari 12 pertandingan.

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Dia hanya kalah dari kiper legendaris Prancis Fabien Barthez dan penjaga gawang ikonik Inggris Peter Shilton, yang sama-sama mencatatkan 10 kali nirbobol dalam 17 penampilan Piala Dunia.