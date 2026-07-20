Daftar Juara Piala Dunia, Timnas Spanyol Dapatkan Bintang Kedua

Piala dunia 2026. (x @thejurgenholic)
JawaPos.com - Timnas Spanyol berhak menyandang bintang kedua sebagai ornamen tambahan di atas emblem seragam mereka setelah menjuarai Piala Dunia 2026.
Dilansir dari Antara, timnas Spanyol sukses mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 dalam partai final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) WIB.
Gol semata wayang Ferran Torres pada babak tambahan waktu kedua menjadi penentu kemenangan timnas Spanyol atas Argentina di final piala dunia yang harus bermain dengan 10 pemain. Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua di pengujung waktu normal.
Baca Juga:Jabat Tangan dengan Donald Trump, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Raja Felipe VI Kawal Kemenangan Timnas Spanyol
Prestasi itu membuat timnas Spanyol kini mengoleksi dua trofi Piala Dunia setelah juga menjuarai edisi 2010 di Afrika Selatan. Spanyol kini setara dengan Uruguay dan Prancis yang juga dua kali menjuarai Piala Dunia, masing-masing pada 1930 dan 1950 serta 1998 dan 2018.
Brasil yang harus angkat kaki lebih awal dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, tercatat masih menjadi tim tersukses dalam hajatan sepak bola terbesar sejagat itu dengan koleksi lima trofi juara.
5 - Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 - Jerman (1954, 1974, 1990, 2014), Italia (1934, 1938, 1982, 2006)
3 - Argentina (1978, 1986, 2022)
2 - Uruguay (1930, 1950), Prancis (1998, 2018), Spanyol (2010, 2026)
1 - Inggris (1966)
Daftar juara Piala Dunia 10 edisi terakhir (tahun, juara):
2026 - Spanyol
2022 - Argentina
2018 - Prancis
2014 - Jerman
2010 - Spanyol
2006 - Italia
2002 - Brasil
1998 - Prancis
1994 - Brasil
1990 - Jerman
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force