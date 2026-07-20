Daftar Juara Piala Dunia, Timnas Spanyol Dapatkan Bintang Kedua

JawaPos.com - Timnas Spanyol berhak menyandang bintang kedua sebagai ornamen tambahan di atas emblem seragam mereka setelah menjuarai Piala Dunia 2026.

Dilansir dari Antara, timnas Spanyol sukses mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 dalam partai final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) WIB.

Gol semata wayang Ferran Torres pada babak tambahan waktu kedua menjadi penentu kemenangan timnas Spanyol atas Argentina di final piala dunia yang harus bermain dengan 10 pemain. Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua di pengujung waktu normal.

Prestasi itu membuat timnas Spanyol kini mengoleksi dua trofi Piala Dunia setelah juga menjuarai edisi 2010 di Afrika Selatan. Spanyol kini setara dengan Uruguay dan Prancis yang juga dua kali menjuarai Piala Dunia, masing-masing pada 1930 dan 1950 serta 1998 dan 2018.

Brasil yang harus angkat kaki lebih awal dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, tercatat masih menjadi tim tersukses dalam hajatan sepak bola terbesar sejagat itu dengan koleksi lima trofi juara.

Daftar juara Piala Dunia terbanyak sepanjang masa (jumlah, tim, edisi juara) 5 - Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 - Jerman (1954, 1974, 1990, 2014), Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

3 - Argentina (1978, 1986, 2022)

2 - Uruguay (1930, 1950), Prancis (1998, 2018), Spanyol (2010, 2026)

1 - Inggris (1966)

Daftar juara Piala Dunia 10 edisi terakhir (tahun, juara):