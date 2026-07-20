Hasil Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Gol Nico Williams Dianulir, La Roja Gagal Unggul!

Nico Williams sempat membobol gawang Argentina pada babak tambahan waktu, tetapi golnya dianulir sehingga final Piala Dunia 2026 masih imbang 0-0 hingga jeda extra time. (Instagram/@sefutbol)
JawaPos.com — Spanyol masih bermain imbang 0-0 melawan Argentina hingga babak pertama perpanjangan waktu final Piala Dunia 2026 di NewLife Stadium, Jersey Stadium, Senin (20/7/2026).
La Roja sempat mencetak gol lewat Nico Williams pada menit ke-96, tetapi dianulir setelah wasit menilai Mikel Merino lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap Nicolas Otamendi.
Spanyol langsung mengambil kendali permainan begitu babak tambahan dimulai.
Baca Juga:Hasil Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Main 10 Orang, Enzo Fernandez Kartu Merah!
Bermain menghadapi 10 pemain Argentina setelah Enzo Fernandez menerima kartu merah pada akhir waktu normal, tim asuhan Luis de la Fuente terus menggempur pertahanan lawan.
Peluang pertama di extra time hadir pada menit ke-93.
Pedri mengirim umpan lambung ke kotak penalti yang disambut Nico Williams dengan sundulan, tetapi Emiliano Martinez kembali menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola menggunakan tangan kanannya.
Tekanan tanpa henti akhirnya menghasilkan momen yang membuat kubu Spanyol sempat bersorak pada menit ke-96.
Baca Juga:Daftar Pergantian Pemain Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026, Rombak Total di Babak Kedua
Berawal dari upaya Lamine Yamal yang berujung kemelut di depan gawang, Mikel Merino berhasil melewati kawalan Nicolas Otamendi sebelum melepaskan tembakan yang diblok Emiliano Martinez.
Bola muntah langsung disambar Nico Williams menjadi gol. Namun, wasit segera meniup peluit dan menganulir gol tersebut karena menilai Merino melakukan pelanggaran terhadap Otamendi sebelum melepaskan tembakan.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force