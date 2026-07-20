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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 20 Juli 2026 | 11.53 WIB

Hasil Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Gol Nico Williams Dianulir, La Roja Gagal Unggul!

Nico Williams sempat membobol gawang Argentina pada babak tambahan waktu, tetapi golnya dianulir sehingga final Piala Dunia 2026 masih imbang 0-0 hingga jeda extra time. (Instagram/@sefutbol) - Image

Nico Williams sempat membobol gawang Argentina pada babak tambahan waktu, tetapi golnya dianulir sehingga final Piala Dunia 2026 masih imbang 0-0 hingga jeda extra time. (Instagram/@sefutbol)

JawaPos.com — Spanyol masih bermain imbang 0-0 melawan Argentina hingga babak pertama perpanjangan waktu final Piala Dunia 2026 di NewLife Stadium, Jersey Stadium, Senin (20/7/2026).

La Roja sempat mencetak gol lewat Nico Williams pada menit ke-96, tetapi dianulir setelah wasit menilai Mikel Merino lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap Nicolas Otamendi.

Gol Nico Williams Menghadirkan Harapan, VAR Menguatkan Keputusan Wasit

Spanyol langsung mengambil kendali permainan begitu babak tambahan dimulai.

Bermain menghadapi 10 pemain Argentina setelah Enzo Fernandez menerima kartu merah pada akhir waktu normal, tim asuhan Luis de la Fuente terus menggempur pertahanan lawan.

Peluang pertama di extra time hadir pada menit ke-93.

Pedri mengirim umpan lambung ke kotak penalti yang disambut Nico Williams dengan sundulan, tetapi Emiliano Martinez kembali menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola menggunakan tangan kanannya.

Tekanan tanpa henti akhirnya menghasilkan momen yang membuat kubu Spanyol sempat bersorak pada menit ke-96.

Berawal dari upaya Lamine Yamal yang berujung kemelut di depan gawang, Mikel Merino berhasil melewati kawalan Nicolas Otamendi sebelum melepaskan tembakan yang diblok Emiliano Martinez.

Bola muntah langsung disambar Nico Williams menjadi gol. Namun, wasit segera meniup peluit dan menganulir gol tersebut karena menilai Merino melakukan pelanggaran terhadap Otamendi sebelum melepaskan tembakan.

Editor: Edi Yulianto
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