Hasil Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Main 10 Orang, Enzo Fernandez Kartu Merah!

Ezno Fernandes kartu merah meski tampil gemilang saat membawa Argentina menahan Spanyol 0-0 hingga akhir waktu normal final Piala Dunia 2026 meski bermain dengan 10 orang. (Instagram/@afaseleccio)
JawaPos.com — Spanyol gagal memanfaatkan dominasi permainan saat menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7/2026).
Hingga waktu normal berakhir, skor tetap 0-0 meski La Albiceleste harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez menerima kartu merah pada masa injury time.
Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Luis de la Fuente tampil dominan lewat penguasaan bola rapi dan terus menekan pertahanan Argentina dari kedua sisi lapangan.
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Peluang pertama lahir pada menit kelima ketika Lamine Yamal hampir membawa Spanyol unggul.
Bola liar hasil kemelut di kotak penalti berhasil disambar sang winger muda, tetapi Emiliano Martinez bersama Lisandro Martinez mampu menggagalkan peluang emas tersebut.
Argentina sempat memberikan ancaman melalui Lionel Messi yang beberapa kali mencoba mengatur tempo permainan.
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Namun, lini tengah Spanyol tampil disiplin sehingga kapten Argentina itu kesulitan mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.
Data pertandingan menunjukkan Spanyol lebih nyaman menguasai bola sepanjang babak pertama.
Bahkan, 45 persen serangan La Roja dibangun dari sisi kanan melalui kombinasi Lamine Yamal dan Pedro Porro yang terus merepotkan pertahanan lawan.
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