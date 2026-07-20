Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 20 Juli 2026 | 11.32 WIB

Hasil Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Main 10 Orang, Enzo Fernandez Kartu Merah!

Ezno Fernandes kartu merah meski tampil gemilang saat membawa Argentina menahan Spanyol 0-0 hingga akhir waktu normal final Piala Dunia 2026 meski bermain dengan 10 orang. (Instagram/@afaseleccio) - Image

Ezno Fernandes kartu merah meski tampil gemilang saat membawa Argentina menahan Spanyol 0-0 hingga akhir waktu normal final Piala Dunia 2026 meski bermain dengan 10 orang. (Instagram/@afaseleccio)

JawaPos.com — Spanyol gagal memanfaatkan dominasi permainan saat menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7/2026).

Hingga waktu normal berakhir, skor tetap 0-0 meski La Albiceleste harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez menerima kartu merah pada masa injury time.

Spanyol Langsung Menguasai Permainan

Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Luis de la Fuente tampil dominan lewat penguasaan bola rapi dan terus menekan pertahanan Argentina dari kedua sisi lapangan.

Peluang pertama lahir pada menit kelima ketika Lamine Yamal hampir membawa Spanyol unggul.

Bola liar hasil kemelut di kotak penalti berhasil disambar sang winger muda, tetapi Emiliano Martinez bersama Lisandro Martinez mampu menggagalkan peluang emas tersebut.

Argentina sempat memberikan ancaman melalui Lionel Messi yang beberapa kali mencoba mengatur tempo permainan.

Namun, lini tengah Spanyol tampil disiplin sehingga kapten Argentina itu kesulitan mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Data pertandingan menunjukkan Spanyol lebih nyaman menguasai bola sepanjang babak pertama.

Bahkan, 45 persen serangan La Roja dibangun dari sisi kanan melalui kombinasi Lamine Yamal dan Pedro Porro yang terus merepotkan pertahanan lawan.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Daftar Pergantian Pemain Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026, Rombak Total di Babak Kedua - Image
Piala Dunia 2026

Daftar Pergantian Pemain Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026, Rombak Total di Babak Kedua

Senin, 20 Juli 2026 | 11.11 WIB

Hasil Spanyol vs Argentina 0-0 di Final Piala Dunia 2026: Lionel Messi Mati Kutu, La Furia Roja Dominan di Babak Pertama - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Spanyol vs Argentina 0-0 di Final Piala Dunia 2026: Lionel Messi Mati Kutu, La Furia Roja Dominan di Babak Pertama

Senin, 20 Juli 2026 | 10.56 WIB

Hasil Final Piala Dunia 2026: Statistik Spanyol Ungguli Argentina di Babak Pertama - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Final Piala Dunia 2026: Statistik Spanyol Ungguli Argentina di Babak Pertama

Senin, 20 Juli 2026 | 10.20 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore