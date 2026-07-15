Nico O’Reilly Optimistis Hadapi Lionel Messi, Sebut Kesempatan Sekali Seumur Hidup

JawaPos.com - Bek muda Inggris, Nico O'Reilly menyebut tugas mengawal Lionel Messi sebagai kesempatan langka dalam kariernya sekaligus tantangan terbesar yang pernah dihadapinya. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi pilihan utama Thomas Tuchel di posisi bek kiri sepanjang turnamen. Inggris sendiri akan menghadapi Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 pada Kamis (15/7).

O’Reilly mengaku sangat antusias menghadapi sosok yang dianggapnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa.

“Saya tidak sabar. Ini kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Bagi saya pribadi, dia merupakan pemain terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan sepak bola. Saya benar-benar menantikan tantangan ini,” ujar O’Reilly kepada BBC Radio 5 Live dikutip dari ESPN.

Dalam wawancara lain bersama talkSPORT, bek Manchester City itu juga memprediksi akan ada persaingan sengit saat laga melawan Argentina. O’Reilly meyakini adanya sejarah panjang antara kedua tim akan menambah motivasi lawan. “Saya tahu ada sedikit sejarah di sana dan mereka pasti akan sangat bersemangat. Kami harus menyamai energi dan gairah mereka, bahkan tampil lebih kuat,” kata O’Reilly.

Meski mengakui kualitas Argentina yang dipenuhi pemain hebat, O’Reilly tetap percaya diri dan yakin mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat berhadapan langsung dengan Messi. “Ini tantangan besar, tugas besar, tetapi saya percaya pada diri sendiri. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi,” ujarnya.

“Saya selalu bermimpi dan punya target berada di posisi seperti ini. Tiga tahun lalu saya pernah mengatakan ingin masuk skuad Piala Dunia dan bermain untuk Manchester City. Sekarang keduanya sudah terwujud,” lanjut O’Reilly.

Sang pemain menambahkan bahwa setiap hari dirinya membayangkan momen kemenangan, mulai dari selebrasi di ruang ganti hingga kembali ke rumah dan melihat orang-orang merayakannya.