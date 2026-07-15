Nico O’Reilly Optimistis Hadapi Lionel Messi, Sebut Kesempatan Sekali Seumur Hidup

Nico O'Reilly mengaku bersemangat hadapi Argentina. (@nico33/Instagram).
JawaPos.com - Bek muda Inggris, Nico O'Reilly menyebut tugas mengawal Lionel Messi sebagai kesempatan langka dalam kariernya sekaligus tantangan terbesar yang pernah dihadapinya. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi pilihan utama Thomas Tuchel di posisi bek kiri sepanjang turnamen. Inggris sendiri akan menghadapi Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 pada Kamis (15/7).
O’Reilly mengaku sangat antusias menghadapi sosok yang dianggapnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Argentina vs Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026: Rodrigo De Paul Tak Sabar Hadapi The Three Lions
“Saya tidak sabar. Ini kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Bagi saya pribadi, dia merupakan pemain terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan sepak bola. Saya benar-benar menantikan tantangan ini,” ujar O’Reilly kepada BBC Radio 5 Live dikutip dari ESPN.
Dalam wawancara lain bersama talkSPORT, bek Manchester City itu juga memprediksi akan ada persaingan sengit saat laga melawan Argentina. O’Reilly meyakini adanya sejarah panjang antara kedua tim akan menambah motivasi lawan. “Saya tahu ada sedikit sejarah di sana dan mereka pasti akan sangat bersemangat. Kami harus menyamai energi dan gairah mereka, bahkan tampil lebih kuat,” kata O’Reilly.
Baca Juga:Prediksi Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Noni Madueke Tegaskan Three Lions dalam Kondisi Percaya Diri Tinggi!
Meski mengakui kualitas Argentina yang dipenuhi pemain hebat, O’Reilly tetap percaya diri dan yakin mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat berhadapan langsung dengan Messi. “Ini tantangan besar, tugas besar, tetapi saya percaya pada diri sendiri. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi,” ujarnya.
“Saya selalu bermimpi dan punya target berada di posisi seperti ini. Tiga tahun lalu saya pernah mengatakan ingin masuk skuad Piala Dunia dan bermain untuk Manchester City. Sekarang keduanya sudah terwujud,” lanjut O’Reilly.
Baca Juga:Prediksi Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Piers Morgan Klaim Jude Bellingham Lebih Berbahaya dari Lionel Messi
Sang pemain menambahkan bahwa setiap hari dirinya membayangkan momen kemenangan, mulai dari selebrasi di ruang ganti hingga kembali ke rumah dan melihat orang-orang merayakannya.
“Saya punya mental juara. Saya selalu ingin menang. Jika Anda percaya, memimpikannya, dan mewujudkannya dengan tindakan, maka itu bisa terjadi. Manifestasi merupakan hal besar bagi saya,” tutupnya.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa