Nico O’Reilly Yakini Erling Haaland Berusaha Ganggu Mental Inggris Sebelum Duel Perempat Final Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Nico O’Reilly menilai Erling Haaland sedang memainkan permainan pikiran menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia FIFA 2026 antara Inggris dan Norwegia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Penilaian tersebut muncul setelah Haaland menyebut Inggris sebagai favorit utama untuk memenangkan pertandingan.

Menurut O’Reilly, pernyataan rekan setimnya di Manchester City itu merupakan bagian dari upaya memengaruhi mental lawan.

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Meski demikian, O’Reilly tetap mengakui kualitas yang dimiliki Tim Nasional Norwegia. Ia menilai kekuatan Norwegia tidak hanya bergantung pada Haaland, melainkan juga pada kerja sama tim yang solid sepanjang turnamen.

Karena itu, O’Reilly memperkirakan pertandingan melawan Norwegia akan berlangsung ketat dan menarik.

O’Reilly juga memberikan perhatian khusus terhadap ketajaman Haaland selama Piala Dunia FIFA 2026. Penyerang berusia 25 tahun itu telah mencetak gol dalam setiap pertandingan yang dijalaninya dan menjadi salah satu pemain paling produktif di turnamen.

Catatan tersebut membuat Haaland tetap dianggap sebagai ancaman utama bagi lini pertahanan Inggris.

Meski mengakui kualitas Haaland sebagai penyerang kelas dunia, O’Reilly menegaskan bahwa Inggris memiliki cara untuk meredam pengaruhnya. Menurutnya, membatasi suplai bola kepada Haaland akan menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ancaman Norwegia.