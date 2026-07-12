Lamine Yamal Kirim Peringatan untuk Prancis: Kalau Ada yang Harus Takut, Itu Mereka

Penyerang timnas Spanyol Lamine Yamal percaya diri hadapi Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. (ig @lamineyma1)
JawaPos.com - Lamine Yamal tak menyembunyikan rasa percaya dirinya setelah timnas Spanyol memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Melansir Sports Illustrated, usai mengalahkan Belgia 2-1 di babak perempat final, wonderkid berusia 19 tahun itu mengirim pesan tegas kepada calon lawan mereka, Prancis.
"Jika Prancis harus takut pada siapa pun, itu adalah kami," ujar Lamine Yamal dengan penuh keyakinan. Pernyataan penyerang timnas Spanyol jelang laga semifinal piala dunia tersebut terdengar berani.
Melihat performa timnas Spanyol sepanjang turnamen piala dunia, ucapan Lamine Yamal bukan tanpa dasar. Meski harus menunggu hingga menit ke-88 untuk memastikan kemenangan atas Belgia di Stadion SoFi, La Roja tampil dominan hampir sepanjang laga.
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Gol kemenangan lahir setelah kiper Belgia Senne Lammens gagal mengantisipasi tembakan Pau Cubarsi. Bola muntah langsung dimanfaatkan Mikel Merino untuk membawa Spanyol melangkah ke empat besar.
Meski baru mengoleksi satu gol di Piala Dunia kali ini, kontribusi Yamal jauh lebih besar dari sekadar statistik. Pada gol pembuka Spanyol, pergerakan cerdasnya berhasil menarik bek kiri Belgia, Maxim de Cuyper, keluar dari posisi. Celah itu dimanfaatkan Pedro Porro untuk mengirim umpan silang yang kemudian diselesaikan Fabian Ruiz.
Belgia sempat menyamakan kedudukan lewat Charles De Ketelaere, tetapi dominasi Spanyol akhirnya berbuah kemenangan. Sepanjang pertandingan, Spanyol menguasai 68 persen penguasaan bola, mencatatkan 41 sentuhan di kotak penalti lawan, serta melepaskan delapan tembakan tepat sasaran.
"Kami pernah menyingkirkan mereka sebelumnya. Kami telah mengalahkan mereka dua kali," kata Yamal.
"Sejujurnya, saya pikir kami adalah dua tim terbaik di Piala Dunia, jadi kita lihat saja apa yang terjadi, tetapi kami tidak takut," imbuh dia.
Meski percaya diri, Yamal sadar lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Prancis datang ke semifinal dengan salah satu lini depan paling berbahaya di turnamen. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Michael Olise menjadi motor serangan Les Bleus, dengan Bradley Barcola atau Desire Doue siap melengkapi kekuatan ofensif mereka.
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