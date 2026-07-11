Asosiasi Sepak Bola Mesir Minta FIFA Selidiki Tim Wasit Usai Tersingkir Dramatis dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFA) resmi mengajukan protes kepada FIFA setelah tim nasional mereka tersingkir secara dramatis dari Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar.

Melansir TRT World, dalam pernyataan resminya, EFA meminta FIFA melakukan penyelidikan terhadap wasit utama Francois Letexier beserta seluruh tim wasit, termasuk perangkat Video Assistant Referee (VAR), yang dinilai melakukan sejumlah kesalahan krusial selama pertandingan.

"Hany Abo Rida, presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, mengajukan pengaduan kepada FIFA menuntut penyelidikan terhadap wasit asal Prancis, Francois Letexier, setelah kesalahan serius yang dilakukan oleh tim wasit dan standar ganda yang menyebabkan Mesir kalah dalam pertandingan dan tersingkir dari Piala Dunia," demikian bunyi pernyataan EFA.

Gol Dianulir dan Penalti yang Tak Diberikan Jadi Sorotan Kontroversi pertama terjadi ketika gol Mostafa Ziko yang sempat membawa Mesir unggul dianulir setelah VAR mendeteksi adanya pelanggaran terhadap Lisandro Martinez pada awal proses terciptanya gol.

Meski demikian, Ziko kembali mencetak gol beberapa menit kemudian untuk membawa Mesir unggul 2-0 dan membuat mereka berada di ambang sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Namun Argentina bangkit lewat gol Cristian Romero dan Lionel Messi sebelum akhirnya Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan di masa injury time.

Gol penentu tersebut kembali memicu perdebatan. Mesir menilai seharusnya mereka mendapat hadiah penalti lebih dulu karena Alexis Mac Allister dianggap menarik Hamdy Fathy di dalam kotak terlarang saat proses serangan Argentina.

Menurut EFA, insiden tersebut seharusnya ditinjau melalui VAR.

"Abo Rida menuntut penyelidikan terhadap seluruh tim wasit, termasuk asisten wasit video, karena kesalahan yang mencolok dan penolakan mereka untuk meninjau rekaman yang menurut kami menunjukkan bahwa Mesir tidak mendapatkan gol yang sah dan penalti," lanjut pernyataan tersebut.

Federasi juga meminta FIFA mengambil tindakan tegas apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya kesalahan serius dalam kepemimpinan pertandingan.