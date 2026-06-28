Film Mexico 86 Ungkap Latar Menarik di Balik Meksiko yang Tiga Kali Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia

JawaPos.com - Meksiko mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Bersama Amerika Serikat dan Kanada, negara di kawasan Amerika Utara itu menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026.

Dengan status tersebut, Meksiko resmi menjadi negara pertama yang dipercaya menggelar Piala Dunia sebanyak tiga kali. Sebelumnya, Meksiko sudah lebih dulu menjadi tuan rumah pada edisi 1970 dan 1986.

Tak ada negara lain yang mampu mencapai catatan serupa hingga saat ini. Fakta tersebut cukup menarik karena Meksiko bukanlah negara yang identik dengan gelar juara dunia.

Sepanjang sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia, tim nasional Meksiko memang dikenal sebagai peserta yang cukup konsisten. Mereka kerap lolos ke putaran final dan beberapa kali menembus babak 16 besar. Namun, prestasi terbaik mereka belum pernah melewati perempat final, sehingga gelar juara dunia masih menjadi mimpi yang belum terwujud.

Di sisi lain, Meksiko juga bukan termasuk negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Meski memiliki ekonomi yang relatif besar di kawasan Amerika Latin, statusnya masih dikategorikan sebagai negara berkembang.

Hal inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa FIFA begitu sering memberikan kepercayaan kepada Meksiko untuk menjadi tuan rumah. Jawabannya tidak hanya terletak pada kondisi ekonomi atau prestasi tim nasional.

Meksiko dikenal memiliki pengalaman panjang dalam menggelar turnamen olahraga berskala internasional. Infrastruktur stadion, budaya sepak bola yang kuat, hingga kemampuan dalam menyelenggarakan event besar menjadi nilai tambah yang terus dipertimbangkan.

Selain itu, posisi geografis Meksiko juga dinilai strategis. Negara ini memiliki akses yang baik bagi penggemar sepak bola dari berbagai kawasan, terutama Amerika Utara dan Amerika Latin.