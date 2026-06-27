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Antara
Sabtu, 27 Juni 2026 | 20.55 WIB

Mesir Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Pelatih Puji Mentalitas Tim

Prediksi Mesir di Grup G Piala Dunia 2026: The Pharaohs Bisa Jadi Mimpi Buruk Belgia. (Istimewa) - Image

Prediksi Mesir di Grup G Piala Dunia 2026: The Pharaohs Bisa Jadi Mimpi Buruk Belgia. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Mesir Hossam Hassan memuji mentalitas para pemainnya seusai lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 pascaimbang 1-1 melawan Iran pada laga terakhir Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen, Seattle, Amerika Serikat, Sabtu WIB, dikutip dari ANTARA.

"Para pemain menunjukkan keinginan kuat untuk menang," kata Hassan seusai pertandingan dalam laman FIFA.

Dia melanjutkan, keberhasilan melaju ke fase gugur merupakan hasil kerja keras atau semangat juang seluruh pemain sepanjang fase grup.

Khusus melawan Iran, para pemain mampu menjaga fokus meski menghadapi tekanan dari lawan yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos.

Dia menilai tim mampu memenuhi target utama untuk lolos dari fase grup, meski pertandingan berlangsung sulit hingga peluit panjang berbunyi.

Hassan juga menegaskan bahwa perjuangan Mesir belum selesai dan timnya kini akan memusatkan perhatian untuk mempersiapkan diri di babak 32 besar.

Mesir unggul lebih dahulu melalui Mahmoud Saber pada menit kelima setelah memanfaatkan kesalahan penjaga gawang Iran Alireza Beiranvand.

Namun, Iran segera menyamakan kedudukan lewat Ramin Rezaeian pada menit ke-14 sehingga skor 1-1 bertahan hingga pertandingan usai.

Pada masa injury time yakni 90+3, Iran sempat mencetak gol melalui Shoja Khalilzadeh, tetapi dianulir wasit melalui tinjauan VAR karena terjebak offside.

Editor: Banu Adikara
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