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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 27 Juni 2026 | 14.02 WIB

Belum Selesai Digelar, Piala Dunia 2026 Sudah Pecahkan Rekor Penonton Terbanyak

Rekor penonton Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Rekor penonton Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi mencatatkan sejarah baru sebagai edisi dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. 

Meski kompetisi baru memasuki sekitar setengah dari total pertandingan, angka kehadiran suporter di stadion sudah melampaui rekor yang selama ini bertahan sejak Piala Dunia 1994. 

Berdasar data terbaru, total penonton Piala Dunia 2026 telah mencapai 3.605.357 orang. Jumlah tersebut melewati rekor 3.587.538 penonton yang dibukukan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Dengan masih banyak pertandingan yang akan dimainkan hingga partai final, angka tersebut dipastikan masih akan terus bertambah. Pencapaian ini menjadi bukti besarnya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026.

Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menghadirkan atmosfer luar biasa di berbagai stadion. Hampir setiap laga berlangsung di hadapan puluhan ribu penonton, termasuk pertandingan fase grup yang tetap mampu menarik minat publik dalam jumlah besar.

Format baru yang melibatkan 48 negara peserta turut memberikan pengaruh terhadap tingginya jumlah penonton. Bertambahnya peserta membuat jumlah pertandingan meningkat dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.

Hal itu membuka lebih banyak kesempatan bagi suporter dari berbagai negara untuk menyaksikan langsung tim kebanggaannya bertanding di stadion. Selain itu, penyelenggaraan di tiga negara juga memudahkan akses bagi penggemar sepak bola dari berbagai kawasan.

Infrastruktur transportasi yang memadai, kapasitas stadion yang besar, serta tingginya minat masyarakat lokal menjadi faktor penting yang ikut mendorong peningkatan jumlah penonton sepanjang turnamen.

Rekor ini sekaligus menegaskan bahwa Piala Dunia tetap menjadi ajang olahraga yang memiliki daya tarik luar biasa. Tidak hanya disaksikan miliaran orang melalui siaran televisi dan platform digital, kehadiran langsung di stadion juga masih menjadi pengalaman yang sangat diminati oleh para pencinta sepak bola.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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