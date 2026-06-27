Timnas Korea Selatan Harap-Harap Cemas Menunggu Bantuan Negara Lain di Piala Dunia

Timnas Korea Selatan. (Instagram @fifaworldcup)
JawaPos.com - Persaingan memperebutkan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 makin menegangkan. Timnas Korea Selatan yang sebelumnya diunggulkan justru berada dalam posisi sulit setelah hasil dari tiga grup yang selesai lebih dulu tidak berjalan sesuai harapan.
Kini, timnas Korea Selatan tidak lagi memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri. Peluang untuk melaju ke fase gugur piala dunia masih terbuka, tetapi harus bergantung pada hasil pertandingan dari grup lain.
Hasil pertandingan piala dunia yang berlangsung hingga Sabtu (27/6) dini hari membuat posisi timnas Korea Selatan semakin terjepit. Mereka membutuhkan setidaknya tiga dari enam skenario yang tersisa agar peluang lolos sebagai salah satu tim terbaik tetap terjaga.
Skenario pertama datang dari Grup G. Korea Selatan berharap Mesir mampu mengalahkan Iran. Jika hasil tersebut terjadi, persaingan klasemen tim peringkat ketiga akan menjadi lebih menguntungkan bagi Korea Selatan.
Selanjutnya perhatian beralih ke Grup H. Di grup ini terdapat dua kemungkinan yang dapat membantu Korea Selatan. Timnas Spanyol diharapkan mampu mengalahkan Uruguay.
Jika itu tidak terjadi, alternatif lainnya adalah Cape Verde harus kalah dari Arab Saudi. Salah satu dari dua hasil tersebut cukup untuk menjaga peluang Korea Selatan.
Skenario ketiga berasal dari Grup I. Irak tidak boleh kalah dari Senegal dengan selisih lebih dari dua gol. Kekalahan telak Irak akan membuat persaingan peringkat ketiga semakin ketat dan bisa mengancam posisi Korea Selatan.
Memasuki pertandingan yang berlangsung pada Minggu, perhatian tertuju ke Grup J. Austria dan Aljazair diharapkan tidak bermain imbang.
Korea Selatan membutuhkan salah satu tim keluar sebagai pemenang. Namun apabila Aljazair yang menang, selisih gol kemenangan mereka harus lebih dari satu gol agar hasil tersebut benar-benar menguntungkan Korea Selatan.
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