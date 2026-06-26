Ingin Selalu Dekat dengan Keluarga, Cristiano Ronaldo Tuliskan Nama Kelima Anaknya di Sepatu

Cristiano Ronaldo menunjukkan sisi hangatnya dengan menuliskan nama kelima anaknya di sepatu yang dikenakannya di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Di balik ambisinya memecahkan rekor demi rekor di Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo tetap membawa sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya ke setiap pertandingan: keluarganya.
Kapten Portugal itu memiliki cara sederhana namun penuh makna untuk selalu merasa dekat dengan kelima anaknya. Pada sepatu yang dikenakannya di lapangan, Ronaldo menuliskan nama seluruh buah hatinya sebagai pengingat akan orang-orang yang selalu menjadi sumber kekuatannya.
Aksi tersebut mencuri perhatian setelah sang megabintang mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di enam edisi Piala Dunia berbeda.
Melansir The People, dalam foto close-up sepatu berwarna merah muda yang dikenakannya, terlihat lima nama tercetak tepat di bawah logo Nike. Nama-nama tersebut adalah Matteo, Cristiano Jr., Eva, Alana, dan Bella.
Meski berada ribuan kilometer dari rumah demi membela Portugal, Ronaldo seolah memastikan keluarganya tetap "menemaninya" di setiap langkah yang diambil di atas lapangan.
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Ronaldo pertama kali menjadi ayah pada 2010 ketika putra sulungnya, Cristiano Jr., lahir.
Tujuh tahun kemudian, keluarganya bertambah besar. Bersama tunangannya, Georgina Rodriguez, ia menyambut anak kembar Eva dan Matteo melalui ibu pengganti, sebelum kemudian dikaruniai putri Alana.
Pada 2021, pasangan itu mengumumkan tengah menantikan kelahiran anak kembar. Namun, kebahagiaan tersebut diselimuti duka ketika bayi laki-laki mereka meninggal dunia saat proses persalinan pada April 2022. Sang putri, Bella, lahir dengan selamat.
Peristiwa itu menjadi salah satu momen paling berat dalam kehidupan Ronaldo dan keluarganya.
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