Curacao Akhiri Perjalanan di Piala Dunia 2026, Tangis Haru Warnai Debut Bersejarah Mereka

Timnas Curacao naik bus sekolah berwarna biru tua. (@trtspor/X)
JawaPos.com - Perjalanan Curacao di Piala Dunia 2026 resmi berakhir setelah mereka gagal melaju dari fase grup. Meski harus mengakhiri langkah lebih cepat, para pemain Curacao meninggalkan kesan mendalam lewat semangat juang yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen.
Sesaat setelah kepastian tersingkir, para pemain tidak langsung meninggalkan lapangan. Mereka memilih tetap berdiri di tengah lapangan, menikmati momen terakhir sebagai peserta Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah negara mereka.
Suasana emosional pun tak terhindarkan. Beberapa pemain terlihat menitikkan air mata sambil saling berpelukan, menyadari bahwa perjalanan yang mereka impikan sejak lama akhirnya mencapai garis akhir.
Bagi Curacao, keikutsertaan di Piala Dunia 2026 bukan sekadar soal hasil akhir. Turnamen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola nasional mereka.
Untuk pertama kalinya, negara kepulauan di kawasan Karibia itu berhasil tampil di panggung sepak bola terbesar dunia dan bersaing dengan sejumlah tim kuat. Di fase grup, Curacao menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah. Mereka membuka perjalanan dengan pertandingan melawan Jerman.
Meski belum mampu meraih kemenangan, Curacao berhasil mencetak gol perdana mereka di ajang Piala Dunia. Catatan tersebut menjadi sejarah tersendiri bagi sepak bola negara tersebut.
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Pada laga berikutnya menghadapi Ekuador, Curacao kembali menunjukkan perkembangan. Mereka berhasil mengamankan satu poin, yang sekaligus menjadi poin pertama dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Hasil itu semakin meningkatkan kepercayaan diri tim meski peluang lolos masih berat.
Sementara pada pertandingan terakhir melawan Pantai Gading, Curacao kembali memperlihatkan semangat pantang menyerah. Mereka terus berjuang hingga peluit panjang dibunyikan, meski hasil pertandingan belum berpihak kepada mereka.
Walaupun gagal melangkah ke babak gugur, Curacao justru mendapatkan banyak apresiasi dari pecinta sepak bola. Banyak yang menilai mereka tampil tanpa rasa takut dan mampu memberikan perlawanan kepada tim-tim yang lebih berpengalaman.
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