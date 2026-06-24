Strategi Unik Curacao di Piala Dunia: Keluarga dan Pasangan Jadi Bagian dari Perjuangan Tim

JawaPos.com - Piala Dunia identik dengan aturan ketat, jadwal padat, dan fokus penuh terhadap pertandingan. Banyak tim nasional memilih mengisolasi para pemain selama turnamen berlangsung agar konsentrasi mereka tidak terganggu. Namun, Curacao mengambil jalan berbeda pada Piala Dunia 2026.

Negara Karibia tersebut menjadi satu-satunya peserta yang mengizinkan para pemain tinggal bersama pasangan dan berinteraksi secara rutin dengan keluarga selama kompetisi berlangsung. Bahkan, federasi sepak bola Curacao turut membiayai perjalanan keluarga pemain agar dapat mendampingi skuad sepanjang turnamen piala dunia.

Kebijakan ini menarik perhatian karena berbeda dari pendekatan yang umum diterapkan banyak tim nasional di level tertinggi sepak bola dunia. Di saat sebagian besar negara membatasi akses keluarga demi menjaga fokus pemain, Curacao justru percaya bahwa kehadiran orang-orang terdekat dapat memberikan dampak positif terhadap performa di lapangan.

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Dokter timnas Curacao Suzanne Huurman menjelaskan, para pemain diperbolehkan berbagi kamar dengan pasangan mereka. Jika pemain memiliki anak, keluarga akan mendapatkan kamar tambahan agar tetap bisa tinggal bersama selama turnamen.

“Para pemain bisa berbagi kamar dengan pasangannya dan, ketika ada anak-anak, keluarga mendapatkan kamar tambahan. Ini cukup unik dalam sepak bola internasional,” ujar dia.

Menurut Huurman, keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari budaya masyarakat Curacao yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Kehangatan, kebersamaan, dan hubungan keluarga yang erat menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di negara kepulauan tersebut.

Pendekatan ini juga didasari perhatian terhadap kesehatan mental para pemain. Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, tekanan yang dirasakan atlet sering kali sangat tinggi.

Ekspektasi publik, sorotan media, hingga tuntutan untuk tampil maksimal dapat memengaruhi kondisi psikologis pemain. Dengan kehadiran keluarga di sekitar mereka, para pemain diharapkan memiliki ruang yang lebih nyaman untuk melepas tekanan setelah pertandingan maupun sesi latihan.