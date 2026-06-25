Daftar 13 Tim yang Lolos 32 Besar dan 7 Tim yang Tersingkir dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Sebanyak 13 tim sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Di sisi lain, tujuh tim harus tersingkir dari ajang akbar empat tahunan ini.

Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat berhasil melaju ke fase knockout. Meksiko dan Amerika Serikat menjuarai grup A dan D, sedangkan Kanada harus puas finish sebagai runner up grup B di bawah Swiss.

Dari tim-tim unggulan, juara bertahan Argentina juga mampu menjaga peluang untuk mempertahankan gelar. Lionel Messi dan rekan sudah kantongi dua kemenangan dari dua laga. Rival tim Tango di Amerika Selatan, Brasil juga memastikan diri lolos setelah menjadi juara grup C dengan tujuh poin.

Jerman juga berhasil mengunci satu tiket 32 besar setelah menang pada laga kedua atas Pantai Gading setelah sebelumnya menaklukkan Curacao 7-1 di matchday 1.

Runner up Piala Dunia 2022, Prancis masih tampil sempurna dengan meraih enam poin saat melawan Senegal dan Irak. Di grup yang sama, calon kuda hitam, Norwegia juga kantongi dua kemenangan dan berada di posisi kedua.

Prancis dan Norwegia akan berebut status juara grup karena akan saling bertemu pada laga ketiga fase grup I.

13 Tim yang Sudah Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 Meksiko

Afrika Selatan