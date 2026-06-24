Inggris Tak Mau Lengah, Thomas Tuchel Nilai Ghana Punya Kecepatan dan Fisik Yang Kuat

Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel siap hadapi Ghana di piala dunia. (FIFA/YouTube)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel, menegaskan timnya tidak akan meremehkan Ghana dalam pertandingan fase grup Piala Dunia.
Menurutnya, laga tersebut justru akan menjadi ujian penting bagi The Three Lions yang sedang berusaha mengamankan posisi terbaik di grup yang kompetitif.
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Tuchel menyebut Ghana sebagai salah satu negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Ia menilai skuad Black Stars memiliki kombinasi fisik, kualitas teknik, dan kecepatan yang dapat menyulitkan lawan mana pun.
“Ini kabar buruk bagi Ghana karena kami akan sangat termotivasi. Kami berada di salah satu grup paling sulit, dan Ghana adalah negara sepak bola besar dengan pemain-pemain berkualitas,” ujar Tuchel.
Pelatih asal Jerman tersebut juga menyoroti karakter permainan Ghana yang dinilai fleksibel. Menurutnya, Ghana tetap berbahaya meski tidak mendominasi penguasaan bola karena mampu memanfaatkan transisi dan serangan balik dengan efektif.
“Ghana memiliki fisik yang kuat, kualitas bagus, dan kecepatan. Mereka juga tidak masalah jika tidak menguasai bola. Itu membuat mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi,” lanjutnya.
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Selain membahas kekuatan Ghana, Tuchel turut memberikan kabar terbaru mengenai kondisi sayap andalan Inggris, Bukayo Saka.
Pemain Arsenal tersebut disebut terus menunjukkan perkembangan positif dan sudah siap tampil setelah sebelumnya sempat mengalami masalah kebugaran.
Meski demikian, Tuchel masih merahasiakan apakah Saka akan dimainkan sebagai starter atau memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ia hanya memastikan bahwa pemain berusia 24 tahun itu berada dalam kondisi yang semakin baik.
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