Kisah Perjalanan Merlin si Bebek, Maskot Tidak Resmi Piala Dunia 2026 Asal Meksiko

JawaPos.com - Fenomena unik mewarnai perhelatan Piala Dunia 2026. Seekor bebek peliharaan bernama Merlin viral di media sosial setelah terlihat mengenakan atribut tim nasional saat ikut pawai di jalanan Mexico City.

Aksi Merlin si bebek itu dilakukan setelah Meksiko berhasil tumbangkan Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026. Penampilannya yang unik, lengkap dengan jersey Meksiko dan kaus kaki, langsung menarik perhatian banyak orang.

Merlin si bebek sebenarnya telah lebih dulu populer di Mexico City dengan sebutan Bebek Penjual Air. Pasalnya, bebek berusia dua tahun itu kerap terlihat menemani pemiliknya Karla Gomez berjualan air mineral dan minuman ringan menggunakan gerobak kecil di pusat keramaian kota. Gomez selalu membawa Merlin karena tidak ingin meninggalkannya sendirian di rumah.

“Kami tidak suka meninggalkannya sendirian di rumah. Kami ingin dia selalu bersama kami. Dia adalah bayi kami,” ujar Gomez dikutip dari kantor berita AP.

Dalam keseharian, Merlin si bebek hampir tidak pernah terpisah dari Gomez dan putranya, Cristian. Merlin rutin mengikuti pemiliknya beraktivitas, bahkan menjelajahi sejumlah ikon terkenal ibu kota seperti Alameda Central, Palace of Fine Arts, hingga Zocalo.

Gomez mengaku tidak pernah menyangka hewan peliharaan yang awalnya merupakan hadiah dari seorang pelanggan itu akan menjadi fenomena global. “Dia selalu bersama kami, tapi kami tidak pernah membayangkan dia akan menjadi sensasi sebesar ini,” kata dia.

Pada Senin (15/6), Merlin si bebek bersama Gomez bahkan sempat bertemu dengan perwakilan FIFA untuk menjalani sesi pemotretan dan pembuatan materi komersial. Keluarga itu berharap kehadiran Merlin dapat terus membawa keberuntungan bagi Meksiko yang kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah edisi 1970 dan 1986.

“Meksiko, kami bersama kalian. Dan Merlin adalah penggemar nomor satu,” kata Gomez.