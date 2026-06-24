Lionel Messi Pecahkan Rekor Piala Dunia, Wayne Rooney: Kita Sedang Menyaksikan Sejarah

Lionel Messi merayakan gol ke gawang Aljazair pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, 17 Juni 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Performa gemilang Lionel Messi kembali menjadi sorotan setelah sang megabintang tampil menentukan dalam pertandingan timnas Argentina melawan Austria di ajang Piala Dunia 2026. Messi mencetak dua gol sekaligus menorehkan rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut.
Penampilan luar biasa kapten timnas Argentina itu mendapat pujian dari banyak pihak, termasuk legenda sepak bola Inggris, Wayne Rooney. Mantan penyerang Manchester United tersebut mengaku tak habis pikir dengan apa yang masih mampu dilakukan Messi di piala dunia pada usia 39 tahun.
Menurut Wayne Rooney, apa yang ditunjukkan Messi saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap biasa. Dia menilai publik seolah telah terbiasa melihat keajaiban yang dilakukan kapten timnas Argentina tersebut, padahal pencapaian itu sangat sulit dijelaskan secara logis.
Rooney mengatakan dirinya memahami betapa beratnya tuntutan fisik sepak bola level tertinggi. Karena itu, melihat seorang pemain berusia 39 tahun masih mampu menjadi pembeda di panggung terbesar dunia merupakan sesuatu yang sangat langka.
"Sebagian besar pemain seusianya sudah pensiun atau setidaknya tidak lagi bermain di level tertinggi. Namun Messi masih mampu mendominasi pertandingan dan tampil menentukan," ungkap Rooney.
Tidak hanya soal gol, Rooney juga menyoroti kemampuan Messi dalam membaca permainan. Menurut dia, bintang Argentina itu selalu terlihat beberapa langkah lebih cepat dibanding pemain lain di lapangan.
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Kemampuan tersebut membuat Messi tetap berbahaya meski faktor usia biasanya menjadi kendala bagi banyak pesepak bola. Pujian Rooney tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan kembali menegaskan pandangannya mengenai status Messi dalam sejarah sepak bola.
Menurut dia, pencapaian yang telah diraih Messi sepanjang karir, ditambah performa luar biasa di usia 39 tahun, membuat perdebatan mengenai siapa pemain terbaik sepanjang masa seharusnya sudah berakhir.
Rooney menilai siapa pun yang masih meragukan status Messi sebagai yang terbaik hanya perlu melihat langsung apa yang dilakukan sang pemain di lapangan. Baginya, kemampuan, konsistensi, serta koleksi prestasi Messi selama lebih dari dua dekade menjadi bukti yang sulit dibantah.
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