Lahir di Jerman, Besar di Austria, Ini Kisah Menarik Latar Belakang David Alaba

JawaPos.com - Nama David Alaba sudah lama dikenal sebagai salah satu bek terbaik di sepak bola Eropa. Namun di balik karir gemilangnya bersama Real Madrid dan Timnas Austria, Alaba juga memiliki latar belakang keluarga yang sangat unik dan mencerminkan keberagaman dunia modern.

Davis Alaba lahir di Jerman pada 24 Juni 1992. Meski demikian, masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di Austria, negara yang kemudian dia pilih untuk dibela di level internasional.

Keputusan tersebut menjadi awal perjalanan panjangnya hingga menjelma menjadi salah satu pemain paling sukses dalam sejarah sepak bola Austria. Keunikan David Alaba tidak hanya terlihat dari perjalanan hidupnya, tetapi juga dari asal-usul keluarganya. Sang ayah berasal dari Nigeria dan memiliki latar belakang menganut agama Islam.

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Sementara itu, ibunya merupakan keturunan Filipina yang menganut agama Buddha. Dari kedua orang tuanya, Alaba tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan perbedaan budaya dan tradisi.

Tak berhenti di situ, garis keluarganya juga memiliki hubungan dengan Republik Demokratik Kongo melalui sang kakek. Dengan akar keluarga yang tersebar di Afrika dan Asia, Alaba menjadi contoh nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan berbagai identitas dalam satu sosok.

Dalam kehidupan pribadi, Alaba menikah dengan seorang perempuan asal Denmark. Saat ini dia menetap di Spanyol seiring karirnya bersama Real Madrid, sementara sebagian keluarganya diketahui tinggal di Inggris. Kondisi tersebut membuat kehidupannya semakin dekat dengan berbagai budaya yang berbeda di Eropa.

Di tengah keberagaman tersebut, Alaba memilih memeluk agama Kristen. Perbedaan keyakinan di dalam keluarganya tidak pernah menjadi hambatan.

Sebaliknya, hal itu justru membentuk karakter terbuka yang kerap terlihat dalam kesehariannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Karer Alaba sendiri menjadi bukti bahwa latar belakang yang beragam dapat menjadi kekuatan.