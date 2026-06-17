AS Berupaya Bantu Ibu Kiper Tanjung Verde Hadir di Piala Dunia 2026 Setelah Terkendala Visa

Foto keluarga Kiper Tanjung Verde, Vozinho. (Istimewa)
JawaPos.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikabarkan tengah mengupayakan langkah khusus untuk membantu ibu dari kiper Timnas Cape Verde, Vozinha, agar dapat berkunjung ke Amerika Serikat dan menyaksikan putranya berlaga di ajang Piala Dunia 2026.
Kisah ini menarik perhatian publik setelah terungkap bahwa sang ibu sebelumnya tidak dapat melakukan perjalanan ke Amerika karena kendala biaya yang terkait dengan kebijakan visa bagi sejumlah negara tertentu.
Vozinha, yang menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan sepak bola Cape Verde di level internasional, sempat mengungkapkan keinginannya agar sang ibu bisa hadir langsung memberikan dukungan dari tribun stadion. Namun, harapan tersebut terbentur berbagai persyaratan administrasi dan biaya yang dinilai cukup berat.
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Cape Verde termasuk dalam kelompok negara yang warganya diwajibkan memenuhi ketentuan tambahan saat mengajukan visa ke Amerika Serikat.
Salah satu syarat yang banyak menjadi sorotan adalah kewajiban membayar jaminan dalam jumlah besar yang dalam beberapa kasus dapat mencapai hingga 15.000 dolar AS.
Besarnya nilai tersebut membuat banyak warga dari negara-negara terkait kesulitan untuk melakukan perjalanan ke Amerika, meskipun tujuan mereka hanya untuk kunjungan sementara atau menghadiri acara keluarga.
Kabar mengenai upaya Departemen Luar Negeri AS membantu ibu Vozinha pun mendapat respons positif dari berbagai kalangan.
Banyak penggemar sepak bola menilai langkah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan yang sering menjadi bagian dari atmosfer Piala Dunia.
Di media sosial, sejumlah warganet menyebut bahwa kehadiran keluarga para pemain di tribun stadion merupakan momen yang memiliki nilai emosional tinggi.
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