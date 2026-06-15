Carlo Ancelotti Sebut Timnas Brasil Tampil Gugup saat Ditahan Maroko di Laga Perdana Piala Dunia 2026

Pelatih Carlo Ancelotti yakin timnas Brasil akan tampil lebih baik pada pertandingan piala dunia selanjutnya. (ig @mrancelotti)
JawaPos.com - Brasil gagal memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka Grup C di Stadion MetLife.
Timnas Brasil berhasil terhindar dari kekalahan dari Maroko di piala dunia berkat gol indah Vinicius Junior pada menit ke-32. Pelatih Carlo Ancelotti mengakui Selecao tampil jauh dari performa terbaiknya, terutama sepanjang babak pertama.
Melansir Deadspin, menurut pelatih asal Italia tersebut, tekanan di panggung Piala Dunia membuat para pemain timnas Brasil terlihat tegang.
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"Saya rasa tim agak gugup di awal pertandingan. Ketegangan terasa di mana-mana. Kami tidak banyak menguasai bola. Di babak kedua permainan jauh lebih baik, tetapi tetap sulit, dan saya yakin tim akan bermain lebih baik di pertandingan berikutnya," kata Ancelotti.
Maroko tampil lebih meyakinkan pada awal pertandingan dan sukses membuat Brasil kesulitan mengembangkan permainan. Selecao bahkan sempat tertinggal sebelum Vinicius Junior muncul sebagai penyelamat.
Bintang Real Madrid itu mencetak gol spektakuler yang mengubah jalannya pertandingan dan memastikan Brasil membawa pulang satu poin. Meski demikian, Vinicius juga mengakui bahwa performa timnya masih belum memuaskan.
"Kita harus menguasai bola. Kita harus bergerak lebih baik. Tapi saya rasa tidak banyak yang bisa dikatakan sekarang. Saya pikir kita benar-benar harus meningkatkan performa," ujar dia.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa para pemain Brasil sadar masih memiliki banyak pekerjaan rumah jika ingin bersaing memperebutkan gelar juara dunia keenam.
Penampilan Brasil mulai membaik setelah jeda. Ancelotti mengambil keputusan penting dengan menarik keluar Casemiro dan Roger Ibanez, kemudian memasukkan Fabinho serta Danilo. Pergantian itu membuat Selecao tampil lebih tenang dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan di babak kedua.
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