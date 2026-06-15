Timnas Brasil Era Modern: Penuh Pemain Top, Namun Tak Lagi Jadi Monster di Piala Dunia

JawaPos.com - Brasil tetap menjadi salah satu nama terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Lima gelar Piala Dunia yang menghiasi lambang mereka masih menjadi rekor yang belum mampu disamai negara lain.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul pandangan bahwa tim berjuluk Selecao itu sudah tidak lagi menghadirkan rasa takut yang sama seperti era kejayaan dahulu. Pandangan tersebut kembali menguat setelah Brasil harus puas bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka Piala Dunia 2026, Sabtu (14/6).

Hasil itu memang bukan sebuah bencana, tetapi cara pertandingan berlangsung menunjukkan perubahan yang cukup mencolok dalam peta kekuatan sepak bola dunia.

Maroko tampil percaya diri sejak menit awal. Tim asal Afrika Utara tersebut tidak bermain dengan pendekatan bertahan penuh seperti yang sering dilakukan banyak negara saat menghadapi Brasil di masa lalu.

Mereka berani melakukan tekanan tinggi, memenangkan duel-duel penting, serta mampu menguasai bola dalam sejumlah fase pertandingan. Situasi itu membuat Brasil beberapa kali kesulitan mengembangkan permainan. Meski masih memiliki kualitas individu yang luar biasa, mereka tidak mampu mendominasi pertandingan secara konsisten.

Jika melihat daftar pemain yang dimiliki, Brasil sebenarnya tidak kekurangan bintang. Di bawah mistar terdapat Alisson Becker. Lini belakang dihuni Marquinhos yang sarat pengalaman.

Di sektor tengah ada Casemiro dan Bruno Guimaraes, sementara lini depan diperkuat Vinicius Junior, Raphinha, hingga Matheus Cunha. Secara kualitas, skuad tersebut termasuk salah satu yang terbaik di turnamen.

Namun, banyak pengamat menilai Brasil saat ini lebih terlihat sebagai kumpulan pemain hebat dibanding sebuah tim yang memiliki identitas kuat sebagai penguasa turnamen besar. Sejak terakhir menjadi juara dunia pada 2002, perjalanan Brasil di Piala Dunia juga tidak selalu berjalan mulus.