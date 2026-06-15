Bukan Anak Kanguru, Ini Asal-Usul Julukan Socceroos yang Melekat pada Timnas Australia

JawaPos.com - Timnas Australia dikenal luas dengan julukan Socceroos. Banyak penggemar sepak bola mengira nama tersebut berarti anak kanguru atau memiliki arti yang berkaitan langsung dengan hewan khas Australia itu.

Namun kenyataannya, asal-usul julukan tersebut sedikit berbeda. Socceroos merupakan gabungan dari dua kata, yaitu soccer dan kangaroo. Nama ini lahir sebagai identitas unik yang menggabungkan olahraga sepak bola dengan salah satu simbol nasional Australia yang paling dikenal di dunia.

Julukan Socceroos pertama kali dipopulerkan seorang jurnalis Australia bernama Tony Horstead pada akhir 1960-an. Saat itu, Horstead kerap menggunakan istilah tersebut ketika meliput pertandingan tim nasional Australia.

Seiring berjalannya waktu, sebutan itu mulai dikenal publik dan perlahan menjadi bagian dari identitas tim. Popularitas nama Socceroos meningkat secara signifikan menjelang dan selama kualifikasi Piala Dunia 1974. Pada periode tersebut, Australia tengah berjuang mencatat sejarah dengan mencoba lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Australia berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia 1974 yang berlangsung di Jerman Barat. Keberhasilan tersebut menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya tim nasional Australia tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia.

Momentum itu turut membantu memperkenalkan julukan Socceroos kepada khalayak yang lebih luas. Media massa, pendukung, hingga federasi sepak bola Australia mulai menggunakan nama tersebut secara konsisten dalam berbagai kesempatan.

Hingga saat ini, Socceroos tetap menjadi julukan resmi yang melekat pada tim nasional putra Australia. Nama tersebut tidak hanya menjadi identitas tim di lapangan, tetapi juga simbol perjalanan panjang sepak bola Australia dalam membangun reputasi di level internasional.

Menariknya, meski sepak bola di banyak negara lebih dikenal dengan istilah football, penggunaan kata soccer dalam julukan ini tetap dipertahankan. Hal itu membuat nama Socceroos terasa unik dan mudah dikenali oleh penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia.