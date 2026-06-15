Bukan Anak Kanguru, Ini Asal-Usul Julukan Socceroos yang Melekat pada Timnas Australia

Timnas Australia dikenal luas dengan julukan Socceroos, gabungan dari dua kata, yaitu soccer dan kangaroo. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Australia dikenal luas dengan julukan Socceroos. Banyak penggemar sepak bola mengira nama tersebut berarti anak kanguru atau memiliki arti yang berkaitan langsung dengan hewan khas Australia itu.
Namun kenyataannya, asal-usul julukan tersebut sedikit berbeda. Socceroos merupakan gabungan dari dua kata, yaitu soccer dan kangaroo. Nama ini lahir sebagai identitas unik yang menggabungkan olahraga sepak bola dengan salah satu simbol nasional Australia yang paling dikenal di dunia.
Julukan Socceroos pertama kali dipopulerkan seorang jurnalis Australia bernama Tony Horstead pada akhir 1960-an. Saat itu, Horstead kerap menggunakan istilah tersebut ketika meliput pertandingan tim nasional Australia.
Seiring berjalannya waktu, sebutan itu mulai dikenal publik dan perlahan menjadi bagian dari identitas tim. Popularitas nama Socceroos meningkat secara signifikan menjelang dan selama kualifikasi Piala Dunia 1974. Pada periode tersebut, Australia tengah berjuang mencatat sejarah dengan mencoba lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Australia berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia 1974 yang berlangsung di Jerman Barat. Keberhasilan tersebut menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya tim nasional Australia tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia.
Momentum itu turut membantu memperkenalkan julukan Socceroos kepada khalayak yang lebih luas. Media massa, pendukung, hingga federasi sepak bola Australia mulai menggunakan nama tersebut secara konsisten dalam berbagai kesempatan.
Baca Juga:Arema FC Resmi Datangkan Diego Landis dari Terengganu FC, Perkuat Lini Belakang Singo Edan di Liga 1 Musim 2026/2027
Hingga saat ini, Socceroos tetap menjadi julukan resmi yang melekat pada tim nasional putra Australia. Nama tersebut tidak hanya menjadi identitas tim di lapangan, tetapi juga simbol perjalanan panjang sepak bola Australia dalam membangun reputasi di level internasional.
Menariknya, meski sepak bola di banyak negara lebih dikenal dengan istilah football, penggunaan kata soccer dalam julukan ini tetap dipertahankan. Hal itu membuat nama Socceroos terasa unik dan mudah dikenali oleh penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia.
Jadi, jika selama ini Anda mengira Socceroos berarti anak kanguru, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Julukan itu sebenarnya merupakan kombinasi kreatif antara kata soccer dan kangaroo yang telah menjadi bagian penting dari sejarah sepak bola Australia selama lebih dari setengah abad.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa