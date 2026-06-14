Jadwal Belanda vs Jepang Piala Dunia 2026, Siaran Langsung TV Jam Berapa, dan Live Streaming: Laga Perdana Tak Mudah

JawaPos.com - Timnas Belanda akan menghadapi Jepang pada laga perdana Grup F, Senin (15/6) pukul 03.00 WIB di Dallas Stadium, Dallas, Amerika Serikat. Duel dua wakil konfederasi berbeda dipastikan akan berlangsung ketat hingga akhir laga.

Timnas Belanda sedang dalam misi meraih gelar juara dunia pertama sepanjang sejarah. De Oranje belum sekalipun mencicipi manisnya trofi Piala Dunia. Masih segar dalam ingatan, salah satu jarak terdekat mereka dengan juara yakni pada 2010 saat harus takluk di final dari Spanyol.

Kini, dengan dipimpin kapten tim Virgil van Dijk, perburuan akan berlanjut. Pemain belakang Liverpool tersebut juga diprediksi akan melakoni ajang Piala Dunia terakhirnya sehingga ingin menutupnya dengan sempurna bersama timnas Belanda.

Sayangnya, penampilan Belanda dalam laga persiapan tak terlalu baik. Bermain di Rotterdam, Aljazair memberikan pelajaran berharga menghukum dengan kekalahan satu gol tanpa balas. Laga kedua uji coba, debutan di Piala Dunia asal Asia, Uzbekistan hanya mampu dikalahkan dengan skor 2-1 pada 9 Juni. Dua gol Belanda semua dicetak melalui tendangan penalti yang dieksekusi Cody Gakpo.

Kini, Jepang yang di atas kertas merupakan lawan lebih berat dari Aljazair dan Uzbekistan pun menanti. Belanda masih unggul dalam head-to-head atas sang lawan malam ini dengan meraih dua kemenangan dan satu imbang dari tiga pertemuan.

Sementara itu, di kubu Jepang, nasib kurang baik menimpa dengan harus kehilangan tiga pemain senior yakni Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan yang terbaru kapten tim Wataru Endo. Nama terakhir terpaksa meninggalkan skuad yang sudah mendarat di Amerika Serikat karena cedera yang dialami saat membela Liverpool pada Januari silam, belum sepenuhnya pulih.

Meski demikian, Samurai Biru tetap berlimpah talenta muda menjanjikan yang merumput di liga-liga terbaik Eropa. Posisi Endo nampaknya akan dihuni bintang Crystal Palace Daichi Kamada atau Kaishu Sano pemain FSV Mainz 05 yang kini menjadi pemain Jepang dengan market value termahal.

Jepang yang diprediksi banyak orang menjadi kuda hitam di turnamen harus membuktikan kemampuan terbaiknya meski tanpa Endo, Mitoma, dan Minamino.