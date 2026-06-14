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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 14 Juni 2026 | 18.05 WIB

Man of the Match Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026: Vinicius Junior Pecahkan Rekor Pribadi

Vinicius Jr merayakan selebrasi usai mencetak gol untuk Brasil. (Istimewa) - Image

Vinicius Jr merayakan selebrasi usai mencetak gol untuk Brasil. (Istimewa)

JawaPos.com — Brasil harus puas berbagi poin dengan Maroko setelah bermain imbang 1-1 pada laga Grup C Piala Dunia 2026 di New York New Jersey, Minggu (14/6/2026).

Meski gagal membawa Selecao meraih kemenangan, Vinicius Junior tampil gemilang dengan mencetak gol penyeimbang dan dinobatkan sebagai Man of the Match berkat kontribusi besarnya sepanjang pertandingan.

Mengapa Vinicius Junior Jadi Man of the Match?

Vinicius Junior menjadi pemain paling menonjol dalam duel sengit antara Brasil dan Maroko.

Penyerang berusia 25 tahun itu terus menghadirkan ancaman dari sisi kiri serangan Brasil melalui kecepatan, dribel, dan kemampuannya menciptakan peluang.

Saat Brasil tertinggal pada babak pertama, Vinicius tampil sebagai sosok yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

Ia menunjukkan kualitas individu kelas dunia ketika mencetak gol penyama kedudukan yang membuat Brasil kembali percaya diri menghadapi tekanan Maroko.

Kontribusinya tidak hanya terlihat dari gol yang dicetak.

Pemain Real Madrid tersebut juga aktif membuka ruang, membantu proses transisi serangan, dan beberapa kali memaksa lini belakang Maroko bekerja ekstra keras sepanjang laga.

Penghargaan Man of the Match menjadi pengakuan atas performa impresif yang ditunjukkan Vinicius.

Editor: Banu Adikara
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