Prediksi Belanda vs Jepang di Piala Dunia 2026 dan Live Streaming: Samurai Biru Tanpa Tiga Pemain Kunci!

JawaPos.com - Duel menarik bakal tersaji di grup F Piala Dunia 2026 saat Belanda menantang raksasa Asia, Jepang pada Senin (15/6) pukul 03.00 WIB di Dallas Stadium, Dallas, Amerika Serikat. Mampukah Samurai Biru meraih kemenangan di saat kehilangan tiga pemain kunci.

Jepang harus melakoni Piala Dunia 2026 tanpa tiga pemain senior yang menjadi tulang punggung selama babak kualifikasi yakni Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan kapten tim Wataru Endo. Nama terakhir sejatinya masuk ke dalam skuad dan sudah berada di Amerika Serikat, namun akhirnya meninggalkan skuad karena cedera yang belum sepenuhnya pulih.

Tak hanya absen bersama Jepang, gelandang bertahan Liverpool tersebut juga memutuskan pensiun dari timnas Jepang dengan 73 caps dan empat gol. Namun kehilangan pemain 33 tahun tersebut tak akan terlalu melemahkan skuad dapat ditempati Kaishu Sano yang kini menjadi pemain Jepang dengan market value termahal. Nilai pasar tersebut mengindikasikan kemampuan gelandang FSV Mainz tersebut yang saat ini dihargai tinggi.

Selain Endo, kehilangan Mitoma juga menjadi pukulan bagi Jepang karena sang pemain tampil apik bersama Brighton di Premier League. Winger 29 tahun juga menjadi pencetak gol kemenangan saat melawan Inggris dalam laga uji coba Maret silam.

Sementara itu Belanda akan tampil penuh di Piala Dunia 2026. Virgil van Dijk akan memimpin De Oranje untuk meraih gelar juara pertama mereka di ajang ini.

Sebelum tampil di ajang empat tahunan ini, dua laga uji coba dilewati dengan hasil tak terlalu mentereng. Menelan kekalahan dari Aljazair (0-1) kala bermain di rumah sendiri, serta hanya menang 2-1 atas Uzbekistan pada 9 Juni. Meski menang, namun dua gol Belanda semua dicetak melalui tendangan penalti yang dieksekusi Cody Gakpo.

Prediksi Susunan Pemain Belanda vs Jepang Belanda (4-3-3)

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Nathan Ake; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Memphis Depay, Donyell Malen