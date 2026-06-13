4 Momen Penting dalam Laga Hari Pertama Piala Dunia 2026 dari Kartu Merah hingga Jeda Minum

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 memulai pertandingan pertamanya dengan berbagai kejadian menarik yang menjadi sorotan dunia sepak bola.

Hari pembukaan turnamen menghadirkan drama berupa kartu merah, keputusan VAR yang kontroversial, penerapan aturan jeda minum, hingga kemenangan dramatis sejumlah tim.

Berikut 4 momen penting yang terjadi pada laga pertama hari pembukaan Piala Dunia 2026, seperti dilansir dari laman Al-Jazeera pada Sabtu (13/6).

1. 3 Kartu Merah Mewarnai Kemenangan Meksiko Atas Afrika Selatan

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor 2-0, tetapi laga tersebut juga diwarnai tiga kartu merah. Yaya Sithole, Themba Zwane, dan Cesar Montes menjadi pemain yang harus meninggalkan lapangan akibat keputusan wasit. Jumlah kartu merah tersebut menjadi perhatian karena hampir menyamai total kartu merah dalam satu edisi Piala Dunia sebelumnya.

2. Keputusan VAR Kembali Memicu Perdebatan di Lapangan

Teknologi Video Assistant Referee (VAR) menjadi salah satu topik panas setelah membantu wasit Wilton Sampaio memberikan kartu merah kepada Themba Zwane. Keputusan tersebut menuai perdebatan karena sebagian pihak menilai pelanggaran yang terjadi tidak cukup jelas untuk mendapatkan hukuman berat. Pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, juga mempertanyakan keputusan tersebut meskipun tetap menghormati keputusan wasit.

3. Jeda Minum Resmi Diterapkan dan Menuai Kritik Penonton

Piala Dunia 2026 menerapkan aturan jeda minum selama tiga menit pada setiap babak untuk menjaga kondisi fisik pemain. Namun, kebijakan tersebut mendapat kritik karena dianggap mengganggu alur pertandingan, terutama bagi penonton televisi yang kehilangan momen pertandingan akibat siaran dialihkan ke iklan. Beberapa pelatih menilai jeda tersebut hanya diperlukan ketika kondisi cuaca benar-benar ekstrem.