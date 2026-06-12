Dijuluki The Son of Daejeon, Hwang In-beom Buktikan Loyalitas di Dalam dan Luar Lapangan

Hwang In-Beom jadi bintang kemenangan Korea Selatan 2-1 atas Republik Ceko di Piala Dunia 2026. (ig @worldcup__2026)
JawaPos.com - Nama Hwang In-beom tidak hanya dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik Korea Selatan saat ini. Bagi warga Daejeon, kota tempat dia lahir dan memulai karir sepak bolanya, Hwang memiliki arti yang jauh lebih besar.
Loyalitas dan kontribusinya kepada klub masa kecilnya membuat Hwang In-beom mendapat julukan khusus, yakni The Son of Daejeon atau Putra Daejeon. Julukan tersebut bukan semata karena kemampuan Hwang di atas lapangan.
Sejak awal karir profesionalnya bersama Daejeon Citizen, pemain berusia 29 tahun itu dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klub dan masyarakat kota tersebut. Salah satu momen yang paling dikenang terjadi pada 2018.
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Setelah membantu Korea Selatan meraih medali emas Asian Games di Jakarta, Hwang membuat keputusan yang mendapat banyak pujian. Dia mendatangi kantor Wali Kota Daejeon dan menyerahkan donasi 60 juta won atau sekitar Rp 700 juta pada nilai tukar saat itu. Dana tersebut berasal dari seluruh gaji dan bonus selama menjalani wajib militer sambil bermain untuk Asan Mugunghwa.
Hwang kemudian mendedikasikan uang itu untuk program kesejahteraan masyarakat serta pengembangan fasilitas asrama atlet muda di Daejeon. Setahun kemudian, kontribusinya kembali terasa bagi klub masa kecilnya. Pada 2019, Hwang menyelesaikan transfer ke klub MLS, Vancouver Whitecaps.
Kepindahan tersebut memberikan pemasukan penting bagi Daejeon Citizen yang saat itu sedang menghadapi kesulitan finansial. Bagi banyak pendukung Daejeon, Hwang bukan hanya mantan pemain berbakat yang sukses menembus level internasional. Dia dianggap sebagai sosok yang tidak melupakan akar dan terus memberikan dampak positif bagi klub yang membesarkan namanya.
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Kini, karir Hwang terus berkembang di Eropa. Bersama Feyenoord, gelandang tim nasional Korea Selatan itu menjelma menjadi salah satu pemain paling penting di lini tengah.
Kemampuannya mengatur tempo permainan, distribusi bola yang akurat, serta konsistensinya membuatnya menjadi andalan tim asal Rotterdam tersebut. Performa impresif Hwang juga mendapat pengakuan. Dia tercatat telah tiga kali meraih penghargaan Feyenoord Player of the Month serta dua kali masuk dalam Eredivisie Team of the Month.
Di tengah kesuksesannya di Eropa, kisah Hwang In-beom tetap menjadi contoh bahwa seorang pesepak bola bisa dikenang bukan hanya karena prestasi di lapangan, tetapi juga karena kepedulian dan loyalitas kepada tempat yang membesarkan dirinya. Itulah alasan mengapa hingga hari ini, Hwang tetap dikenal sebagai Putra Daejeon.
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