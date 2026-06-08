Prediksi Piala Dunia 2026 dari Para Jurnalis Dunia: Favorit Juara hingga Tim Kejutan

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Menjelang kick off turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, berbagai prediksi mulai bermunculan dari para pengamat sepak bola internasional.

Sejumlah jurnalis dan analis sepak bola dari The Athletic baru-baru ini membagikan pandangan mereka mengenai calon juara, tim kejutan, hingga negara yang berpotensi gagal memenuhi ekspektasi. Dari berbagai prediksi yang muncul, dua nama paling sering disebut sebagai kandidat kuat peraih trofi adalah Timnas Prancis dan Spanyol.

Prancis dinilai masih memiliki skuad paling lengkap di turnamen. Kehadiran pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, hingga Desire Doue membuat Les Bleus dianggap memiliki kedalaman tim yang sulit ditandingi negara lain.

Selain kualitas individu yang mumpuni, pengalaman tampil di laga-laga besar juga menjadi nilai tambah bagi tim asuhan Didier Deschamps. Beberapa pengamat meyakini Prancis memiliki jalur yang cukup baik menuju babak akhir turnamen jika mampu memenangi grup mereka.

Di sisi lain, Spanyol juga mendapat banyak dukungan. Juara Eropa tersebut dianggap memiliki keseimbangan terbaik antara lini belakang, tengah, dan depan. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi salah satu kekuatan utama La Roja.

Nama Lamine Yamal menjadi sorotan utama. Pemain berusia 18 tahun itu diprediksi bisa menjadi salah satu bintang terbesar di turnamen. Bersama Rodri, Pedri, dan Nico Williams, Spanyol dinilai memiliki kualitas untuk kembali merajai sepak bola dunia.

Sementara itu, Inggris juga masuk dalam daftar kandidat juara. Kehadiran Thomas Tuchel di kursi pelatih membuat sejumlah pengamat optimistis The Three Lions mampu mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar dunia pertama sejak 1966.

Selain tim-tim unggulan, sejumlah negara juga diprediksi bisa menjadi kejutan selama turnamen berlangsung. Ekuador menjadi salah satu nama yang banyak mendapat perhatian setelah tampil impresif di kualifikasi zona Amerika Selatan.