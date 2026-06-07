Posisinya Digeser Manuel Neuer, Begini Tanggapan Oliver Baumann

JawaPos.com - Oliver Baumann akhirnya angkat bicara setelah kehilangan statusnya sebagai kiper nomor satu Timnas Jerman menjelang Piala Dunia 2026.

Kiper TSG Hoffenheim tersebut sebenarnya menjadi pilihan utama sepanjang fase kualifikasi. Namun, situasi berubah ketika Manuel Neuer memutuskan kembali dari pensiun internasional dan kembali masuk dalam rencana pelatih Julian Nagelsmann.

Legenda Bayern Munchen yang kini berusia 40 tahun itu diproyeksikan menjadi penjaga gawang utama Jerman di Piala Dunia, dengan harapan sudah pulih sepenuhnya dari cedera betis saat menghadapi Curaçao pada laga pembuka pekan depan.

Keputusan tersebut secara otomatis membuat Baumann harus kembali menerima peran sebagai pelapis meski telah berkontribusi besar selama perjalanan menuju putaran final.

Baumann Akui Kecewa Setelah tampil dalam kemenangan 2-1 Jerman atas Amerika Serikat pada laga persahabatan akhir pekan lalu, Baumann ditanya mengenai reaksinya ketika mengetahui bahwa posisi kiper utama akan kembali diberikan kepada Neuer.

Melansir Bulinews, penjaga gawang berusia 36 tahun itu tidak menutupi rasa kecewanya. “Awalnya memang sulit. Tidak begitu menyenangkan," ungkap dia.

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Meski demikian, Baumann memilih untuk menerima keputusan tersebut dengan sikap profesional. Alih-alih larut dalam kekecewaan, dia menegaskan bahwa kepentingan tim tetap menjadi prioritas utamanya menjelang turnamen terbesar di dunia sepak bola.

“Sejak awal sudah jelas bagi saya bahwa saya akan mengabdikan diri untuk tim. Ini Piala Dunia. Saya ingin membantu tim dan memberikan kontribusi saya. Hal lainnya adalah hal sekunder," papar Oliver Baumann.