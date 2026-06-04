Dituduh sebagai Penghianat Negara! Eks Striker AS Roma Sardar Azmoun Dirumorkan Dicoret dari skuad Iran di Piala Dunia 2026

Sardar Azmoun saat membela Timnas Iran. Striker berpengalaman itu tidak masuk skuad Iran untuk Piala Dunia 2026 di tengah kontroversi unggahan fotonya bersama PM UEA. (Instagram @sardar_azmoun)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Timnas Iran menjelang gelaran Piala Dunia 2026. Penyerang andalan mereka, Sardar Azmoun, dikabarkan tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dibawa ke turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.
Isu ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia. Pasalnya, Azmoun merupakan salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Iran dan menjadi sosok penting dalam perjalanan tim menuju putaran final Piala Dunia.
Menurut berbagai laporan yang beredar di media sosial, keputusan tersebut disebut berkaitan dengan pertemuan Azmoun dengan sejumlah pejabat tinggi Uni Emirat Arab (UEA).
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Dalam pertemuan tersebut, Azmoun bahkan diketahui sempat berfoto bersama dan membagikan momen tersebut melalui akun Instagram pribadinya.
Kabar itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Sebagian pihak menilai tindakan tersebut dianggap sensitif mengingat hubungan politik antara Iran dan UEA yang kerap mengalami dinamika dalam beberapa tahun terakhir.
Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Iran yang mengonfirmasi alasan sebenarnya terkait status Azmoun di skuad Piala Dunia 2026.
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Terlepas dari kontroversi yang berkembang, kontribusi Sardar Azmoun untuk Timnas Iran tidak bisa dipandang sebelah mata.
Penyerang berusia 31 tahun tersebut merupakan salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Tim Melli. Sejak menjalani debut bersama tim senior pada 2014, Azmoun telah menjadi andalan di lini depan dan tampil konsisten dalam berbagai ajang internasional.
Pada fase kualifikasi Piala Dunia 2026, Azmoun tampil impresif dengan mencetak 10 gol. Catatan tersebut menjadikannya salah satu pemain paling produktif Iran selama proses kualifikasi.
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