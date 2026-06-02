Timnas Ghana Bawa 26 Pemain ke Piala Dunia 2026, Ini Daftar Lengkap dan Jadwal Pertandingannya

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Ghana (GFA) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Black Stars pada ajang Piala Dunia 2026. Skuad timnas Ghana asuhan Carlos Queiroz membawa perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang berkembang di berbagai kompetisi Eropa.

Nama gelandang senior Thomas Partey yang saat ini membela Villarreal menjadi salah satu sorotan utama dalam daftar tersebut. Pemain berusia 32 tahun itu diprediksi akan menjadi pemimpin di lapangan sekaligus sosok penting yang menjaga keseimbangan permainan Timnas Ghana sepanjang turnamenpiala dunia.

Di posisi penjaga gawang, Ghana mempercayakan tiga nama yakni Benjamin Asare dari Hearts of Oak, Lawrence Ati-Zigi dari St. Gallen, serta Joseph Anang yang bermain untuk St Patrick's Athletic. Ketiganya akan bersaing memperebutkan posisi utama di bawah mistar gawang selama fase grup berlangsung.

Lini pertahanan juga dihuni sejumlah pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga kompetitif Eropa. Baba Abdul Rahman dari PAOK dan Gideon Mensah dari Auxerre menjadi opsi di sektor bek kiri. Sementara itu, Marvin Senaya yang juga bermain untuk Auxerre menambah kedalaman skuad di area sayap pertahanan.

Pada posisi bek tengah, Carlos Queiroz memanggil Alidu Seidu dari Rennes, Abdul Mumin dari Rayo Vallecano, Jerome Opoku dari İstanbul Başakşehir, Jonas Adjetey dari Wolfsburg, Kojo Oppong Peprah dari Nice, serta Derrick Luckassen dari Pafos. Kehadiran para pemain tersebut memberikan variasi pilihan bagi sang pelatih untuk menyesuaikan strategi menghadapi lawan yang berbeda.

Di lini tengah, Ghana tetap mengandalkan pengalaman Thomas Partey sebagai motor permainan. Dia akan ditemani Elisha Owusu dari Auxerre dan Kwasi Sibo dari Real Oviedo yang dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Selain itu, Augustine Boakye dari Saint-Étienne dan Caleb Yirenkyi dari Nordsjælland juga masuk dalam daftar untuk menambah kreativitas di sektor tengah.

Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Abdul Fatawu Issahaku dari Leicester City. Pemain berusia 22 tahun tersebut dianggap sebagai salah satu talenta terbaik Ghana saat ini. Kecepatan dan kemampuan dribelnya diharapkan mampu memberikan ancaman bagi pertahanan lawan. Selain Fatawu, Ghana juga membawa Kamal Deen Sulemana dari Atalanta yang memiliki karakter permainan serupa dan sering menjadi pembeda dalam situasi satu lawan satu.

Di lini depan, Black Stars memiliki sejumlah pemain yang sedang berada dalam performa menjanjikan. Christopher Bonsu Baah dari Al-Qadsiah menjadi salah satu pemain muda yang mendapat kepercayaan besar dari tim pelatih.