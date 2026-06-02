Andre Rizal Hanafi
Selasa, 2 Juni 2026 | 20.36 WIB

Irak Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Frans Putros hingga Zidane Iqbal Masuk Daftar

Frans Putros tampil dominan di sisi kanan bersama Persib Bandung sebelum bergabung dengan Timnas Irak. (Instagram @fransputros)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Irak (IFA) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Irak pada putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Pelatih Graham Arnold memilih kombinasi pemain yang berkarier di kompetisi domestik dan sejumlah liga Eropa untuk menghadapi persaingan ketat di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Pengumuman skuad ini menjadi momen yang dinantikan para pendukung Irak. Pasalnya, negara asal Mesopotamia itu membawa banyak pemain yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung tim nasional, ditambah sejumlah talenta muda yang sedang berkembang di Eropa.

Di sektor penjaga gawang, Irak masih mempercayakan posisi utama kepada Jalal Hassan.

Kiper berusia 35 tahun itu menjadi sosok paling senior dalam daftar pemain yang dipanggil. Pengalamannya di level internasional diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi lini pertahanan Irak saat menghadapi lawan-lawan kuat di fase grup.

Selain Jalal Hassan, Graham Arnold juga membawa Fahad Talib dan Ahmed Basil sebagai pelapis. Ketiganya dinilai memiliki kualitas yang cukup untuk menjaga persaingan sehat di bawah mistar gawang.

Pada lini belakang, Irak menghadirkan perpaduan pemain berpengalaman dan generasi baru. Nama-nama seperti Rebin Sulaka, Frans Putros, Merchas Doski, hingga Hussein Ali menjadi andalan untuk mengawal pertahanan.

Kehadiran Frans Putros menarik perhatian tersendiri bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bek yang saat ini bermain di Persib tersebut kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat negaranya di ajang paling bergengsi.

Pengalamannya menghadapi berbagai karakter permainan di level klub dinilai menjadi nilai tambah bagi skuad Singa Mesopotamia.

