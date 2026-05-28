Perjalanan Timnas Senegal ke Amerika Serikat Tertunda, FSF Bantah Rumor Pape Thiaw Tolak Terbang

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) secara tegas membantah kabar bahwa pelatih tim nasional pria Senegal Pape Thiaw menolak ikut serta dalam perjalanan ke Amerika Serikat dalam rangka persiapan menuju Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resminya, FSF menyebut bahwa informasi yang beredar keliru.

Laporan yang beredar di media sosial itu menyebut bahwa Pape Thiaw menolak naik pesawat karena kontraknya dengan federasi telah berakhir sejak Februari, sehingga menghambat jadwal keberangkatan tim.

Sebelumnya, pada Rabu (27/5) pagi waktu setempat, FSF mengunggah aktivitas skuad yang mengunjungi istana Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye. Tidak lama kemudian, federasi juga membagikan foto para pemain yang sudah berada di bandara sebagai bagian dari persiapan keberangkatan.

Namun, pada Rabu malam, FSF mengakui bahwa jadwal perjalanan tim sempat mengalami gangguan. Penerbangan awal yang dijadwalkan pukul 15.30 waktu setempat ditunda menjadi pukul 19.00, sebelum akhirnya kembali diundur hingga pukul 23.00.

Menurut penjelasan resmi yang dilansir dari The Athletic, penundaan itu sepenuhnya disebabkan oleh kendala administratif dan logistik. Faktor utama yang disebutkan meliputi keterlambatan penerbitan izin operasional untuk penerbangan khusus menuju Amerika Serikat, serta proses finalisasi visa bagi beberapa anggota staf pelatih yang belum rampung.

FSF juga menegaskan bahwa rumor mengenai penolakan Thiaw untuk bepergian karena persoalan negosiasi kontrak tidak berdasar. Federasi mengakui bahwa pembicaraan kontrak memang sedang berlangsung, tetapi hal itu tidak memengaruhi jadwal perjalanan tim.

“Hambatan logistik kecil ini sama sekali tidak mengurangi kekompakan dan determinasi para pemain, staf teknis, maupun federasi. Tim tetap solid dalam menghadapi agenda penting di Amerika Serikat,” tulis pernyataan FSF dikutip dari The Athletic.

Pape Thiaw sendiri ditunjuk sebagai pelatih Senegal pada Desember 2024. Pelatih berusia 45 tahun itu berhasil membawa tim meraih gelar juara Piala Afrika pada Januari 2026. Meskipun demikian, hasil final itu sempat menuai kontroversi setelah kemenangan Senegal dianulir dua bulan kemudian oleh komite banding. Sementara itu, kabar terkait perpanjangan kontrak Thiaw masih belum diumumkan secara resmi oleh FSF meski Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari.