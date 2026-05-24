Odsonne Edouard Tolak Main untuk Haiti di Piala Dunia, Alasannya Bikin Publik Respek

Odsonne Édouard tolak pangilan timnas Haiti untuk piala dunia. (Istimewa)
JawaPos.com - Penyerang RC Lens Odsonne Edouard mendapat banyak pujian dari pecinta sepak bola setelah mengungkap alasan di balik keputusan menolak tawaran membela timnas Haiti di ajang Piala Dunia. Sikap sang striker dianggap menunjukkan rasa hormat yang besar kepada para pemain yang telah berjuang sejak awal babak kualifikasi.
Odsonne Edouard sebenarnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Haiti karena memiliki garis keturunan dari negara Karibia tersebut. Namun, pemain berusia 28 tahun itu memilih tidak menerima tawaran yang datang kepadanya menjelang turnamen besar piala dunia.
Dalam pernyataannya, Odsonne Edouard menilai dirinya tidak pantas datang di saat terakhir hanya untuk menikmati panggung Piala Dunia tanpa ikut berjuang bersama tim sejak awal perjalanan.
”Tidak, saya merasa tidak pantas bermain di Piala Dunia ini karena para pemain Haiti telah berjuang keras untuk lolos dan saya tidak akan muncul di menit-menit terakhir untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jika saya ingin bermain di sana, saya harus berjuang untuk mendapatkannya,” ujar Edouard.
Ucapan itu langsung mendapat respons positif dari banyak penggemar sepak bola di media sosial. Tidak sedikit yang menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk sportivitas dan rasa hormat terhadap perjuangan pemain lain.
Odsonne Edouard sendiri dikenal sebagai striker yang memiliki perjalanan karir cukup menarik di Eropa. Lahir di Kourou, French Guiana, Prancis, pada 16 Januari 1998, dia memulai karir sepak bolanya di akademi Paris Saint-Germain sebelum sempat dipinjamkan ke Toulouse FC dan Celtic FC.
Namanya mulai dikenal luas ketika tampil tajam bersama Celtic. Selama memperkuat klub asal Skotlandia tersebut, Edouard sukses mencetak 57 gol dari 94 pertandingan liga. Ketajamannya kemudian membuat Crystal Palace merekrutnya ke Liga Inggris pada 2021.
Sempat menjalani masa peminjaman di Leicester City, Edouard kini melanjutkan karir bersama Lens di Liga Prancis. Musim ini, striker bernomor punggung 11 itu tampil cukup produktif dengan torehan 12 gol dari 29 pertandingan.
Di level internasional, Edouard memang lebih banyak membela tim kelompok umur Prancis. Dia pernah memperkuat Prancis U-17 hingga U-21 dan dikenal sebagai salah satu striker muda potensial pada masanya.
