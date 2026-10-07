Siswa Jakarta Bikin Aplikasi untuk Bantu Pekerja Informal Cari Kerja

JawaPos.com - Persoalan sulitnya pekerja informal membuktikan pengalaman kerja mendorong lima siswa Mentari Intercultural School Jakarta (MISJ) mengembangkan LaborLink. Aplikasi tersebut dirancang untuk membantu pekerja blue-collar dan informal membangun rekam jejak kerja yang dapat diverifikasi calon pemberi kerja.

Inovasi ini membawa mereka meraih prestasi dalam ajang Indonesia Inventors Day (IID) 2026 dengan meraih 1 Grand Prize, 1 Best Award, 17 Medali Emas, dan 2 Medali Perak melalui 19 tim inovasi siswa.

Kelima siswa yang tergabung dalam tim LaborLink adalah Noah Anuara Darian Sjadzali, Rahmandityo Wisnuputra Adinugroho Susilo, Kamaratih Rahmania Adiratnya Susilo, Kenzie Ivandika Widjanarka, dan Vinz Alvaro Darmawan. Seluruh anggota tim merupakan siswa Grade 10 MISJ dan berkompetisi di bawah MISJ Research Club, dengan Andreas Junaedi sebagai guru pembimbing.

LaborLink Mengangkat Persoalan Pekerja Informal

Dengan slogan "Work Made Visible", LaborLink dikembangkan sebagai aplikasi mobile yang bertujuan meningkatkan akses terhadap peluang kerja bagi pekerja blue-collar dan informal di Jakarta. Platform ini menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja melalui profil pekerja yang terverifikasi, pencarian berbasis lokasi, serta rekam jejak pekerjaan yang dapat dibuktikan.

Gagasan LaborLink berangkat dari persoalan yang dihadapi banyak pekerja di sektor informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 59,40% pekerja di Indonesia, atau sekitar 86,58 juta dari 145,77 juta pekerja, berada di sektor informal pada Februari 2025. Sebagian besar pekerja tersebut berada di sektor jasa, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi, tukang kebun, juru masak, dan petugas keamanan.

Salah satu tantangan yang diidentifikasi oleh tim LaborLink adalah sulitnya pekerja informal membuktikan pengalaman kerja mereka. Pekerja yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dapat menghadapi proses perekrutan dengan bukti pengalaman yang sama dengan seseorang yang baru mulai bekerja, karena riwayat pekerjaan mereka sering kali tidak terdokumentasi secara formal. Proses perekrutan juga masih banyak dilakukan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut atau melalui agen penyalur.

Melalui LaborLink, setiap pekerja dapat memiliki profil publik yang dimiliki dan dikelola sendiri. Sebelum profil dapat ditemukan oleh pemberi kerja, pekerja mengunggah sejumlah dokumen untuk proses verifikasi, termasuk KTP, SKCK, data BPJS, selfie untuk verifikasi, serta dokumen pengalaman kerja. Informasi tersebut kemudian dicocokkan untuk membangun profil pekerja yang lebih terpercaya.

Salah satu fitur utama LaborLink adalah sistem dual confirmation. Setiap pekerjaan yang telah selesai hanya dapat ditambahkan ke Job Count seorang pekerja setelah dikonfirmasi secara terpisah oleh pekerja dan pemberi kerja. Dengan mekanisme tersebut, jumlah pekerjaan tidak dapat ditambahkan hanya berdasarkan klaim dari salah satu pihak.

Platform ini juga menyediakan sistem ulasan dua arah, sehingga pemberi kerja dapat memberikan penilaian kepada pekerja dan pekerja juga dapat mencatat pengalaman mereka dengan pemberi kerja. Pembayaran dilakukan secara langsung antara kedua pihak melalui QRIS dan tidak melewati aplikasi. LaborLink dirancang gratis bagi pekerja, sementara pemberi kerja mendapatkan satu kali pemesanan gratis sebelum dikenakan biaya Rp50.000 per bulan.