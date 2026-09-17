Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026, Ekoteologi Kampus PTKIN Terus Mendapat Pengakuan Nasional

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno. (Istimewa)
JawaPos.com - Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mendominasi dan memborong berbagai penghargaan bergengsi dalam ajang pengumuman kampus hijau terkemuka, UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026, di Auditorium Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (15/9).
Ajang UI GreenMetric 2026 ini mencatatkan partisipasi masif yang diikuti 2.016 universitas dari 110 negara di tingkat global.
Khusus di Indonesia, partisipasi terus mengalami lonjakan signifikan dari yang semula hanya 22 perguruan tinggi pada 2010, kini meroket menjadi 217 perguruan tinggi yang tersebar di 27 provinsi pada edisi 2026.
Mengukir kebanggaan tersendiri, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sukses mendobrak dominasi kampus-kampus umum dengan menempati peringkat kedelapan nasional.
Kampus ini berhasil mengungguli Telkom University di peringkat kesembilan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang menggenapi jajaran elite di peringkat kesepuluh.
Di tengah sengitnya kompetisi skala nasional tersebut, keberhasilan UIN Raden Intan Lampung menjadikannya sebagai satu-satunya perwakilan dari Pulau Sumatera di jajaran 10 besar Indonesia.
Atas capaian tersebut, UIN Raden Intan Lampung secara resmi dinobatkan sebagai Peringkat Pertama Perguruan Tinggi Islam Paling Berkelanjutan di Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Menyusul di Peringkat Kedua PTKIN adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berhasil menempati posisi ke-15 nasional, diikuti UIN Raden Fatah Palembang di Peringkat Ketiga yang mengamankan posisi ke-21 nasional.
Prestasi bergengsi juga diukir oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertengger di peringkat ke-31 nasional.
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