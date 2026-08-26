Kondisi Memperihatinkan Siswa SDN di TTU yang ke Sekolah Harus Lewati Sungai Tanpa Jembatan

JawaPos.com - Viral di media sosial kondisi memprihatinkan yang sekaligus membuat haru ketika para siswa SD Negeri Oelfab di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ketika menyambut perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten tersebut.
Pasalnya, anak-anak dengan berseragam merah putih itu menyambut kedatangan para perwakilan orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten TTU di sebrang sungai yang mengalir deras.
Setiap hari saat akan ke sekolah, anak-anak itu mesti menyebrangi sungai tersebut tanpa jembatan. Mereka mengarunginya dengan penuh keberanian untuk mengenyam pendidikan.
Menjadi perasaan getir karena dalam video itu, anak-anak SD Negeri Oelfab menyambut para perwakilan dengan yel-yel "Ayo Maju Maju, Jangan Ragu-ragu" secara kompak.
Sementara para perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten TTU di seberang tampak menimbang.
Menurut Melky Tamelab yang merupakan akun pengunggah pertama video itu menerangkan bahwa sekolah tersebut merupakan almamater lamanya.
"Kalau mau ke rumah harus langgar kali ini. Kali ini yang mengalir melewati jembatan Aplal," ucapnya dikutip Rabu (26/8).
Saat video itu diambil, ia menerangkan bahwa para siswa memang sedang menyambut tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten TTU.
Ia menyebut bahwa lokasi sekolah masih cukup jauh dari aliran sungai yang dilewati terus.
"Lokasi sekolah masih 4 kilo lagi dan jalannya mendaki dan tanjakan," kata Melky.
Baca Juga:Kunjungi Sekolah Terpencil Arus Kualan, Rustini Muhaimin: Bukti Pendidikan Berkualitas Tak Bergantung Fasilitas
Hal itu terbukti dari video yang diunggahnya. Tak hanya mendaki, jalanan itu pun bahkan terlihat berbatu yang tak menancap. Rentan sekali untuk dilalui bahkan dengan berjalan kaki.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti