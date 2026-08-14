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Djati Waluyo
Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.07 WIB

Tak Hanya 3 Komoditas Utama, Prabowo Akan Perluas Pengawasan PT DSI ke Seluruh Produk Ekspor

ilustrasi ekspor impor - Image

ilustrasi ekspor impor

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, berencana memperluas cakupan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dari tiga komoditas strategis menjadi seluruh komoditas ekspor Indonesia.

Prabowo mengatakan, hanya dengan mengawasi tiga komoditas strategis, PT DSI dalam kurun waktu 2 bulan 13 hari berhasil mengelola devisa ekspor senilai USD 14 miliar.

Selain mengelola devisa ekspor, DSI telah memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor dari tiga komoditas tersebut. Dari hasil pemantauan DSI menemukan potensi tambahan devisa sebesar USD 5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga serta pembayaran devisa hasil ekspor.

“Bayangkan dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI berapa peningkatan hasil yang masuk negara,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Untuk mendukung perluasan pengawasan tersebut, DSI akan meningkatkan cakupan pengawasannya hingga 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.

Prabowo menjelaskan DSI berfungsi sebagai pintu tunggal dalam proses ekspor komoditas Indonesia. Menurut dia, DSI tidak dibentuk sebagai satu perusahaan yang menguasai komoditas sekaligus melakukan ekspor.

“Prosesingnya bukan satu pt yang menguasai komoditas dan mengeksport, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat diatas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan diatas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan,” ungkapnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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