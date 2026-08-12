Siswa Indonesia Raih Juara 1 e-ICON World Contest 2026 lewat Aplikasi Hugrow

JawaPos.com - Perubahan teknologi yang cepat serta berbagai persoalan sosial menuntut generasi muda memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, bekerja sama, dan menciptakan solusi.

Kemampuan tersebut tidak cukup dibangun dengan sekadar mencari jawaban atas sebuah persoalan. Generasi muda juga dituntut mampu mengajukan pertanyaan yang tepat, berkolaborasi dengan orang lain, menghasilkan inovasi, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.

Semangat tersebut dibuktikan dua siswa kelas 12 EcoSocioTech School (EST), TB Simatupang, yang sebelumnya dikenal sebagai Sekolah HighScope Indonesia. Ravakatya Anadra atau Andra dan Nicholas Emmanuel atau Nicho berhasil meraih Juara 1 dalam 16th e-ICON World Contest melalui aplikasi bernama Hugrow.

Dalam kompetisi tersebut, Andra dan Nicho tidak bekerja sendiri. Mereka berkolaborasi dengan dua pelajar asal Korea Selatan, Kim Siwoo dan Kim Mirae, untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi yang menjawab persoalan sosial.

Hugrow Angkat Isu Kesehatan Mental Keluarga e-ICON World Contest merupakan kompetisi internasional yang diselenggarakan di bawah Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Ajang tersebut mempertemukan pelajar dari berbagai negara untuk mengembangkan solusi teknologi yang berkaitan dengan persoalan sosial dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Tim Hugrow memilih fokus pada SDG 3: Good Health and Well-Being. Mereka melihat keluarga sebagai bagian penting dalam membangun kesehatan mental sekaligus kesejahteraan seseorang.

"Saat merancang kontribusi untuk SDG No. 3, kami memilih untuk mengintegrasikan faktor yang sudah ada menjadi sebuah solusi. Kami melihat keluarga sebagai esensi masyarakat sekaligus peluang utama untuk mengatasi masalah kesehatan mental dan kesejahteraan." Ujar Andra.

Menurut tim, persoalan komunikasi dalam keluarga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anggotanya. Karena itu, Hugrow dikembangkan sebagai aplikasi yang membantu keluarga membangun komunikasi, kebiasaan positif, dan hubungan yang lebih sehat melalui pendekatan yang terstruktur.

Fitur Hugrow Dibuat untuk Membangun Kebiasaan Positif Hugrow memiliki sejumlah fitur yang dirancang untuk membantu keluarga mengenali kondisi hubungan dan membangun kebiasaan yang lebih baik. Prosesnya dimulai dengan pemetaan kondisi komunikasi dan dilanjutkan dengan target perbaikan yang lebih terarah.