RUU Sisdiknas Baru Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri-Swasta hingga Pesantren

JawaPos.com - Kesetaraan sekolah negeri dan swasta menjadi fokus diskusi soal RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru. Diskusi ini digelar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi melalui workshop di Surabaya, Minggu (9/8).

RUU ini diproyeksikan untuk memperbaiki UU Nomor 20 Tahun 2003 yang dinilai sudah usang dan tidak mampu lagi merespons pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menjelaskan, ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam RUU Sisdiknas yang baru.

Di antaranya pengelolaan guru, tata kelola sekolah dan perguruan tinggi, hingga kesetaraan antara institusi pendidikan negeri dan swasta.

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“Penyetaraan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, begitu juga sekolah negeri dengan sekolah swasta. Kemudian pendidikan di bawah Kementerian Agama juga harus setara,” ujarnya.

Prinsipnya, tidak boleh ada kesenjangan perlakuan terhadap para pemangku kepentingan pendidikan.

Menurut Lalu, prinsip kesetaraan tersebut menjadi salah satu titik tekan dalam penyusunan RUU Sisdiknas.

“Enggak boleh ada yang dibeda-bedakan, tidak boleh ada jurang pemisah di antara para pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini. Itu menjadi titik tekan kami,” tegasnya.

Selain kesetaraan penyelenggara pendidikan, Komisi X juga membahas pemenuhan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.