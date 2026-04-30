54 Tahun Mengabdi, STIESIA Surabaya Tegaskan Peran Strategis: Mahfud MD Bongkar Kunci Masa Depan Tata Kelola Bangsa

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. bersama civitas akademik STIESIA Surabaya di Hall 2 STIESIA Surabaya, Senin (27/4/2026). (Dok. STIESIA Surabaya)
JawaPos.com — Komitmen panjang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dalam membangun negeri kembali ditegaskan dalam momentum Dies Natalis ke-54. Lewat forum akademik bergengsi, kampus ini menghadirkan gagasan besar soal masa depan tata kelola Indonesia.
Bertempat di Hall 2 STIESIA Surabaya, Senin (27/4/2026), kegiatan Guest Lecture menjadi panggung penting untuk membedah kondisi bangsa.
Tema “Rekonstruksi Tata Kelola Nasional: Menuju Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdampak” menjadi sorotan utama.
Acara ini menghadirkan tokoh nasional, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. sebagai narasumber utama. Kehadirannya memberi perspektif tajam tentang arah pembangunan dan tantangan tata kelola di Indonesia.
Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam menjawab tantangan zaman.
“Indonesia adalah bangsa yang besar dan jika SDM dikelola dengan baik, kita bisa menjawab tantangan zaman ke depan,” ujarnya. Pernyataan itu sekaligus menjadi refleksi atas peran strategis dunia pendidikan.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap masa depan institusi yang dipimpinnya. “Kita akan bergerak melangkah maju karena kita akan mengajukan menjadi Universitas,” tegasnya.
Tak hanya itu, capaian STIESIA Surabaya juga mendapat sorotan tersendiri. “STIESIA Surabaya menempati urutan ke-78 perguruan tinggi seluruh Indonesia,” tambahnya dengan penuh kebanggaan.
Forum ini dipandu oleh Dr. Emeralda Ayu Kusuma, S.Sos., M.Si. sebagai moderator. Diskusi berjalan dinamis dengan pembahasan yang relevan terhadap kondisi bangsa saat ini.
