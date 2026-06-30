Pemkot Tangerang Siapkan 79 Sekolah Swasta Gratis Jenjang SMP/MTs, Ini Daftarnya. (istimewa)
JawaPos.com - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Negeri di Kota Tangerang Tahun Ajaran 2026/2027 memasuki fase krusial dengan ketimpangan kuota yang cukup tajam. Dinas Pendidikan Kota Tangerang mencatat, dari sekitar 22.000 calon peserta didik yang mendaftar, daya tampung SMP Negeri yang tersedia hanya berkisar 10.000 kursi. Artinya, ada lebih dari 12.000 siswa yang dipastikan tidak dapat tertampung di sekolah negeri.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bergerak cepat melalui program "Gampang Sekolah". Skema penyelematan ini menggratiskan biaya pendidikan di 79 SMP dan MTs swasta yang tersebar di seluruh wilayah kota, guna memastikan tidak ada anak yang putus sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, meminta para orang tua tidak perlu panik atau berkecil hati jika buah hati mereka gagal menembus sekolah negeri.
"Daya tampung SMP Negeri sekitar 10 ribu siswa dari total 22 ribu pendaftar. Namun masyarakat tidak perlu khawatir, karena masih ada sekolah swasta gratis dengan standar penyelenggaraan pendidikan yang sama sehingga seluruh masyarakat Kota Tangerang tetap bisa bersekolah," ujar Wahyudi, dikutip Selasa (30/6).
Wahyudi menekankan, stigma bahwa pendidikan bermutu hanya ada di sekolah negeri bentukan pemerintah sudah saatnya diubah. Sekolah swasta yang digandeng dalam program ini dipastikan memiliki standardisasi mutu yang baik dan tetap berada di bawah pembinaan intensif Dinas Pendidikan.
Bagi orang tua yang ingin memanfaatkan jalur alternatif tanpa biaya ini, berikut adalah daftar 79 sekolah swasta gratis berdasarkan sebaran kecamatan di Kota Tangerang:
Kecamatan Batuceper
1. SMP Al Ayaniyah
2. SMP Ar-Rohman Plus
3. SMP Islam Terpadu Birrul Walidain
4. SMP PGRI Batuceper
5. SMP Tunas Cendekia
Kecamatan Cibodas
9. SMP Daan Mogot
10. SMP PGRI 400 Cibodas
11. SMP Raudhah Barmawiyah
Kecamatan Ciledug
12. MTs Al-Islamiyah
13. MTs Nurul Yaqin
14. SMP Karya Agung
15. SMP Muhammadiyah 2
16. SMP YPPI Ciledug
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